Наступного тижня до Кременчука з інспекцією шкіл приїде голова ОВА

Сьогодні, 08:22 Переглядів: 263

Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін наступного тижня приїде до Кременчука подивитись, як місто готується до нового навчального року - перевірятиме школи та дитячі садочки. Під час сьогоднішнього онлайн-брифінгу він заявив, що заклади обласного підпорядкування працюватимуть в офлайн-режимі, оскільки там готові укриття. У той же час він каже, що не розуміє, чому міська влада Кременчука подала на розгляд комісії школи як можливі до відкриття, в яких навіть немає підвалів.

У Кременчуцькому районі школи готують до навчального року, а у Кременчуці - лише імітують підготовку

- Думаю, ми зможемо донести міській владі Кременчука, що якщо у школі є можливіть облаштувати укриття, то його треба облаштовувати. І мер Кременчука спроможний це зробити, якщо є бажання. Але якщо немає бажання - то треба шукати іншу роботу, - сказав Дмитро Лунін.

Нагадаємо, раніше «Кременчуцький ТелеграфЪ» повідомляв, що у Горішніх Плавнях готові на 100% забезпечити учіні очним навчанням. Також усі бажаючі батьки мають змогу водити дітей до дитячих садків.