Наступного тижня до Кременчука з інспекцією шкіл приїде голова ОВА

Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін наступного тижня приїде до Кременчука подивитись, як місто готується до нового навчального року - перевірятиме школи та дитячі садочки. Під час сьогоднішнього онлайн-брифінгу він заявив, що заклади обласного підпорядкування працюватимуть в офлайн-режимі, оскільки там готові укриття. У той же час він каже, що не розуміє, чому міська влада Кременчука подала на розгляд комісії школи як можливі до відкриття, в яких навіть немає підвалів.
У Кременчуцькому районі школи готують до навчального року, а у Кременчуці - лише імітують підготовку
Нагадаємо, раніше «Кременчуцький ТелеграфЪ» повідомляв, що у Горішніх Плавнях готові на 100% забезпечити учіні очним навчанням. Також усі бажаючі батьки мають змогу водити дітей до дитячих садків.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер