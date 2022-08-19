Сьогодні у Кременчуці відбудеться благодійний вечір танцю

Сьогодні, 19 серпня, у Придніпровському парку відбудеться благодійний вечір танцю. Всі зібрані кошти підуть на підтримку Збройних Сил України.
Кожен охочий може поринути у світ танцю. Вік та фізичні навички немають значення.
Проведіть час із користю та допоможіть українській армії.
Також на присутніх очікує сюрприз - танцювальний номер від Костянтина та Катерини.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 30 від 28 липня 2022Читати номер