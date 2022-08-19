Сьогодні у Кременчуці відбудеться благодійний вечір танцю

Сьогодні, 07:41 Переглядів: 447

Сьогодні, 19 серпня, у Придніпровському парку відбудеться благодійний вечір танцю. Всі зібрані кошти підуть на підтримку Збройних Сил України.

Кожен охочий може поринути у світ танцю. Вік та фізичні навички немають значення.

Проведіть час із користю та допоможіть українській армії.

Також на присутніх очікує сюрприз - танцювальний номер від Костянтина та Катерини.