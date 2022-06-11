У мене немає дому: танцюристи з Кременчука присвятили танець вимушеним переселенцям

Сьогодні, 11:38 Переглядів: 505

Ми є один в одного і ми потрібні один одному як ніколи

Танцюристи з Кременчука Костянтин Калугін та Катерина Доля присвятили танець вимушеним переселенцям, які тікали від обстрілів. Кременчужани виконали танець на площі Перемоги та узбережжі Дніпра на заході сонця.

Костянтин Калугін розповів як проходила підготовка та що надихнуло на створення танцю.