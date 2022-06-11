У мене немає дому: танцюристи з Кременчука присвятили танець вимушеним переселенцям

Танцюристи з Кременчука Костянтин Калугін та Катерина Доля присвятили танець вимушеним переселенцям, які тікали від обстрілів. Кременчужани виконали танець на площі Перемоги та узбережжі Дніпра на заході сонця.
Костянтин Калугін розповів як проходила підготовка та що надихнуло на створення танцю.
- Ідея виникла під час тренування. Нашій партнерці мама скинула пісню й вона запала по душі й захотіли через цю пісню розкрити емоційний фонд того що відбувається у країні.
Моя партнерка кинула класну ідею, нібито вона біженка й сидить на чемодані, а я звичайний громадянин, який їй допомагає. Таким чином ми намагалися передати ті емоції.
Над номером працювали близько місяця. Спочатку продумували картину, як це все буде, сюжет, а далі підбирали рухи, все робили самі.
Танцем хотіли передати емоцію людей, яких вигнали з дому й залишилися без нічого, - розповів «Кременчуцькому Телеграфу» Костянтин Калугін.
№ 23 від 9 червня 2022Читати номер