На Полтавщині призначили тимчасового виконувача обов’язків начальника Миргородської РВА

Сьогодні, 12:22 Переглядів: 283

Тимчасовим виконувачем обов’язків Миргородської районної військової адміністрації став Віталій Дяківнич. Про це повідомила Суспільному керівниця сектору інформдіяльності адміністрації Наталія Халдай. За її словами, Віталій Дяківнич до цього був першим заступником начальника цієї РВА.

- Приступив до виконання обов’язків Миргородської районної військової адміністрації. Із 8 червня виконує обов’язки начальника, а процедура призначення триває, – каже Наталія Халдай.