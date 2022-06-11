У Кременчуці у гаражі згорів автомобіль

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Сьогодні, 11 червня, у Кременчуці сталася пожежа у гаражному кооперативі, розташованому по вулиці Київській. За даними пресслужби поліції, близько 9.00, до Кременчуцького райуправління поліції повідомили рятувальники. Поліція з’ясовує обставини події.

Попередньо відомо, що 68-річний кременчужанин проводив заміну газової трубки в автомобілі ВАЗ. Під час робіт сталося раптове загоряння. Вогнем пошкоджено автомобіль та гараж. Рятувальники, які прибули на виклик, пожежу ліквідували. Власник авто не постраждав. За даним фактом поліція проводить перевірку.

Закликаємо бути обережними під час виконання ремонтних робіт із підвищеною небезпекою в автомобілях. Неухильно дотримуйтесь правил техніки безпеки із автотранспортом та іншою технікою, які можуть створювати загрозу життю та здоров’ю. Пам’ятайте, що найменша помилка або власна самовпевненість може призвести до непередбачуваних наслідків. Тож бережіть себе та тих, хто поруч!