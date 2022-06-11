На 5 мільйонів гривень збільшили фінансування програми «Полтавський спротив»

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Додаткові кошти підуть на закупівлю необхідних матеріально-технічних засобів для Полтавського обласного та районного територіальних центрів комплектування і соцпідтримки, а також частини місцевої тероборони

Складну ситуацію на фронті та необхідність посилення Сил оборони України було розглянуто на засіданні Полтавського міськвиконкому. У результаті посадовці на 5 мільйонів гривень збільшили регіональну програму «Полтавський спротив».

Зокрема, ретельно вивчивши всі потреби наших армійців, у міськвиконкомі суттєво підкорегували свої попередні плани. Тож, відтепер програмою передбачено, що протягом трьох років, до кінця 2024-го, на підтримку бойової та мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань мають витратити 73,5 мільйона гривень.

Так, додаткові кошти підуть на закупівлю необхідних матеріально-технічних засобів для Полтавського обласного та районного територіальних центрів комплектування і соцпідтримки, а також частини місцевої тероборони.

За словами командування Полтавського обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки, грошові надходження вкрай необхідні для виконання заходів щодо посилення потенціалу декількох колективів Збройних Сил України, а отже — зміцнення обороноздатності всієї держави.

У військовій установі додали, що, зважаючи на важливість даного питання, кошти для придбання необхідного майна надійдуть у максимально короткий термін.