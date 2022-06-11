Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Топ новина, Кременчук, Путін проти українського народу

На 5 мільйонів гривень збільшили фінансування програми «Полтавський спротив»

Сьогодні, 13:38 Переглядів: 194

 

Додаткові кошти підуть  на закупівлю необхідних матеріально-технічних засобів для Полтавського обласного та районного територіальних центрів комплектування і соцпідтримки, а також частини місцевої тероборони

Складну ситуацію на фронті та необхідність посилення Сил оборони України було розглянуто на засіданні Полтавського міськвиконкому. У результаті  посадовці на 5 мільйонів гривень збільшили регіональну програму «Полтавський спротив».

Зокрема, ретельно вивчивши всі потреби наших армійців, у міськвиконкомі суттєво підкорегували свої попередні плани. Тож, відтепер програмою передбачено, що протягом трьох років, до кінця 2024-го, на підтримку бойової та мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань мають витратити 73,5 мільйона гривень.

Так, додаткові кошти підуть  на закупівлю необхідних матеріально-технічних засобів для Полтавського обласного та районного територіальних центрів комплектування і соцпідтримки, а також частини місцевої тероборони.

За словами командування Полтавського обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки, грошові надходження вкрай необхідні для виконання заходів щодо посилення потенціалу декількох колективів Збройних Сил України, а отже — зміцнення обороноздатності всієї держави.

У військовій установі додали, що, зважаючи на важливість даного питання, кошти для придбання необхідного майна надійдуть у максимально короткий термін.

0
Автор: Альона Душенко
Теги: війна фінансування
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 23 від 9 червня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх