«Про що домовлятися з тим, хто прийшов тебе вбити»: Подоляк назвав реальні цілі рф в Україні

Сьогодні, 14:24 Переглядів: 237

Подоляк також опублікував фото одного з масових поховань українців поблизу Маріуполя, де замість імен на табличках записані порядкові номери, як у нацистських концтаборах

Реальними цілями росії у війні проти України є захоплення українських територій, масові вбивства, міграційна криза, зниження потенціалу держави й крадіжка українського продовольства та металу.

Про це зазначив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк у Твіттері, повідомляє Укрінформ.

- Забудьте про «денацифікацію». Реальні цілі росії в цій війні: захоплення українських територій; знищення промислового потенціалу та інфраструктури; крадіжка продовольства та металу; масові вбивства; міграційна криза. То про що домовлятися з тим, хто прийшов тебе вбити?, - підкреслив він.

Подоляк також опублікував фото одного з масових поховань українців поблизу Маріуполя, де замість імен на табличках записані порядкові номери, як у нацистських концтаборах.