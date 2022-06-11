«Про що домовлятися з тим, хто прийшов тебе вбити»: Подоляк назвав реальні цілі рф в Україні

Подоляк також опублікував фото одного з масових поховань українців поблизу Маріуполя, де замість імен на табличках записані порядкові номери, як у нацистських концтаборах
Реальними цілями росії у війні проти України є захоплення українських територій, масові вбивства, міграційна криза, зниження потенціалу держави й крадіжка українського продовольства та металу.
Про це зазначив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк у Твіттері, повідомляє Укрінформ.
Подоляк також опублікував фото одного з масових поховань українців поблизу Маріуполя, де замість імен на табличках записані порядкові номери, як у нацистських концтаборах.
№ 23 від 9 червня 2022Читати номер