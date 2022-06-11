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«Кремінь» зіграв з «Олександрією» та «Гірник-Спортом»

Сьогодні, 15:02 Переглядів: 119

 Юні вихованці кременчуцького клубу проводять товариські матчі з однолітками

Юні вихованці кременчуцького клубу «Кремінь» зіграли з однолітками у Горішніх Плавнях, Олександрії та Кременчуці. 

Сьогодні, 11 червня, вихованці Антона й Олександра Диндікова «Кремінь» 2008, в Олександрії зіграли з однолітками.

Наші хлопці перемогли з рахунком 4-1. М'ячі забили: Гажалов Данило, Маляренко Богдан, Столяж Сергій та Сокур Назар.

- Грали на чудовому натуральному газоні стадіона Ніка+. Хлопці показали дуже змістовну гру і цілком заслужено перемогли, - розповів тренер Антон Диндіков.

Також з «Олександрією» зіграв «Кремінь» 2009 поступився з рахунком - 1-5.

Кремінь 2008 в Олександрії
Кремінь 2008 в Олександрії

9 червня в Горішніх Плавнях «Кремінь» 2007 зіграв внічию з «Гірник-Спортом» - 5:5. Вихованці Сергія Мурадяна розписав мирову.

У складі «гірників» діяли 4 гравців з команди «Гірник-Спорт» (U-17) 2006 року народження.

Наступного дня, 10 червня, «Гірник-Спортом» приїхав у гості до «Кременя». На стадіоні «Кремінь-Арена» відбулося два матчі в двох вікових категоріях. 

 

«Гірник-Спорт» провів у Кременчуці товариській матч із юніорами «Кременя» 2006 із команди вікової категорії U-16, яких тренує Олександр Зозуля. Команда з Горішніх Плавнів багато часу провела у атаках, а вихованці ДЮФШ «Кремінь» отримали безцінний досвід у грі проти команди, в якій разом із молодими гравцями на полі діяли й досвідчені виконавці – Юрій Батюшин, Владислав Росляков, Артем Мильченко та Денис Черниш.

«Кремень» (U-16) – «Гірник-Спорт» - 0:6 (0:5)
Голи: Батюшин Юрій, 9 (0:1), Батюшин Юрій, 17 (0:2), Яковенко Павло, 19 (0:3), Подрезан Олександр, 44 (0:4), Мильченко Артем, 45+1 (0:5), Подрезан Олександр, 85 (0:6)

«Кремінь» 2008 (U-14), який тренують Антон та Олександр Диндікови, зіграв зі старшими хлопцями «Гірник-Спорт» (U-15). Гра проходила жваво, але забитих м’ячів у ній не було – у підсумку – 0:0, хоча гра мала всі шанси бути результативною. 

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: ФК "ГІрник-Спорт", Сергій Погорільцев
Теги: футбол Кремінь
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