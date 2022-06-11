Таврійське на Херсонщині - під контролем ЗСУ, - міськрада

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Збройні Сили України продовжують вести контрнаступ у Херсонській області на напрямках трьох селищ. Про це повідомляє міськрада Херсона

«Українські війська ведуть контрнаступ на напрямках Киселівка, Солдатське та Олександрівка Херсонської обл. Під контролем України повністю перебуває селище Таврійське», - йдеться в повідомленні.

Відстань від Киселівки до Херсона становить 26 км.

Зазначимо, нещодавно в ході вдалого наступу українських підрозділів ворог зазнав втрат і відійшов із населеного пункту Миколаївка Херсонської області, що призвело до панічних настроїв серед військовослужбовців інших підрозділів збройних сил рф.