У мешканця Горішніх Плавнів знайшли зброю та наркотики

Сьогодні, 16:18 Переглядів: 327

Раніше судимому чоловіку загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі

У Горішніх Плавнях поліція виявила незареєстровану зброю та наркотичні речовини у будинку раніше судимого 37-річного місцевого мешканця.

Як повідомляє поліція Полтавщини, під час санкціонованого обшуку вилучили наркотичні речовини та пістолет з ознаками переробки без дозвільних документів. У рамках відкритого кримінального провадження призначено судову експертизу. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантові про підозру.

Речові докази направлені на експертизу. Тривають слідчі дії.

У разі визнання вини судом фігуранту загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у травні у 28-річного кременчужанина також вилучили наркотики, зброю та боєприпаси.