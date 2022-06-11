У мешканця Горішніх Плавнів знайшли зброю та наркотики

У Горішніх Плавнях поліція виявила незареєстровану зброю та наркотичні речовини у будинку раніше судимого 37-річного місцевого мешканця.
Як повідомляє поліція Полтавщини, під час санкціонованого обшуку вилучили наркотичні речовини та пістолет з ознаками переробки без дозвільних документів. У рамках відкритого кримінального провадження призначено судову експертизу. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантові про підозру.
Речові докази направлені на експертизу. Тривають слідчі дії.
У разі визнання вини судом фігуранту загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у травні у 28-річного кременчужанина також вилучили наркотики, зброю та боєприпаси.
№ 23 від 9 червня 2022Читати номер