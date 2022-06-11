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Кременчук, Надзвичайні новини

У мешканця Горішніх Плавнів знайшли зброю та наркотики

Сьогодні, 16:18 Переглядів: 327

 Раніше судимому чоловіку загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі

У Горішніх Плавнях поліція виявила незареєстровану зброю та наркотичні речовини у будинку раніше судимого 37-річного місцевого мешканця.

Як повідомляє поліція Полтавщини, під час санкціонованого обшуку  вилучили наркотичні речовини та пістолет з ознаками переробки без дозвільних документів. У рамках відкритого кримінального провадження призначено судову експертизу. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантові про підозру.

 Речові докази направлені на експертизу. Тривають слідчі дії.

У разі визнання вини судом фігуранту загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у травні у  28-річного кременчужанина також вилучили наркотики, зброю та боєприпаси. 

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Автор: Олеся Данилова
Теги: наркотики зброя Горішні Плавні поліція
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