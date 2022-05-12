У кременчужанина вилучили боєприпаси і наркотики

У 28-річного мешканця Кременчука вилучили наркотики, зброю та боєприпаси.
За даним фактом слідчим підрозділом поліції, за процесуального керівництва Кременчуцької окружної прокуратури, здійснюється досудове розслідування в кримінальних провадженнях, відкритих за попередньою правовою кваліфікацією частини 2 статті 309 (незаконне зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у великих розмірах) та ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
У рамках кримінальних проваджень триває комплекс необхідних оперативно-розшукових та слідчих дій для встановлення каналів надходження наркотичних засобів, а також походження та мети зберігання боєприпасів.
У разі визнання вини судом фігурантові загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер