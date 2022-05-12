У кременчужанина вилучили боєприпаси і наркотики

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У разі визнання вини судом фігурантові загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі

У 28-річного мешканця Кременчука вилучили наркотики, зброю та боєприпаси.

- Під час проведення санкціонованого судом обшуку за місцем проживання мешканця Кременчука, слідчі вилучили речовину рослинного походження у висушеному та подрібненому стані, зовні схожу на наркотичний засіб «канабіс», зіп-пакети з кристалічними речовинами, схожими на психотропну речовину «соль альфа PVP», пристрої для куріння наркотичних засобів, насіння рослин коноплі, електронні ваги. Крім цього, слідчі також виявили та вилучили у чоловіка предмет, схожий на гранату «РГД-5», два предмети, схожі на ручну гранату «Ф-1», холодну зброю, мобільні телефони тощо. Наразі вилучені речові докази направлені на експертизу. Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу, - повідомив Сергій Рекун, заступник начальника поліції Полтавської області.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, за процесуального керівництва Кременчуцької окружної прокуратури, здійснюється досудове розслідування в кримінальних провадженнях, відкритих за попередньою правовою кваліфікацією частини 2 статті 309 (незаконне зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у великих розмірах) та ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

У рамках кримінальних проваджень триває комплекс необхідних оперативно-розшукових та слідчих дій для встановлення каналів надходження наркотичних засобів, а також походження та мети зберігання боєприпасів.

У разі визнання вини судом фігурантові загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.