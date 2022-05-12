Загинув військовий з Кременчука Олександр Васільєв

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 416

6 травня внаслідок розриву протитанкової міни загинув військовий Олександр Віталійович Васільєв. Народився чоловік 2 жовтня 1974 року у Чернівцях, навчався в артилерійському училищі Хмельницька та Одеси. Більшість свого життя пов’язав з військовою справою.

Старший лейтенант Олександр Васільєв загинув 6 травня 2022 року внаслідок наїзду на протитанкову міну.

Родичів загиблого вдалося розшукати у Кременчуці та за кордоном. У нього залишилася сестра та неповнолітня донька. Наразі вирішується питання поховання у Кременчуці. На сьогоднішній день необхідно ще закрити питання про доставляння тіла загиблого військового з Харківської області.