білорусь перевіряє свої війська на кордоні з Польщею, Литвою та Україною

Збройні сили білорусі оголосили про проведення «раптової перевірки сил реагування» щоб відпрацювати питання приведення в бойову готовність
У білорусі перевірять готовність місцевої влади організувати територіальну оборону в Брестській та Гродненській областях. Про це заявив начальник управління територіальної оборони – заступник начальника генерального штабу ЗС білорусі Андрій Матієвич.
Він зазначив, що з 10 травня генштаб проводить перевірку виконавчих комітетів Брестської та Гродненської областей в питаннях формування територіальних військ.
Зазначається що будуть сформовані штаби районів, а також по одному стрілецькому батальйону територіальних військ в Лідському та Кобринському районах.
Після формування та бойового злагодження особовий склад «приступить до виконання завдань з охорони та оборони важливих об’єктів».
Також підкреслюють, що основні зусилля будуть направлені на «спільне вирішення задач з військовими частинами та підрозділами ЗС Білорусі«.
Нагадаємо, 4 травня Збройні сили білорусі оголосили про проведення «раптової перевірки сил реагування» щоб відпрацювати питання приведення в бойову готовність.
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер