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білорусь перевіряє свої війська на кордоні з Польщею, Литвою та Україною

Сьогодні, 09:31 Переглядів: 169

 

Збройні сили білорусі оголосили про проведення «раптової перевірки сил реагування» щоб відпрацювати питання приведення в бойову готовність

У білорусі перевірять готовність місцевої влади організувати територіальну оборону в Брестській та Гродненській областях. Про це заявив начальник управління територіальної оборони – заступник начальника генерального штабу ЗС білорусі Андрій Матієвич.

Він зазначив, що з 10 травня генштаб проводить перевірку виконавчих комітетів Брестської та Гродненської областей в питаннях формування територіальних військ.

- Мета перевірки – оцінити спроможність та готовність місцевих органів влади сформувати територіальні війська, а також підготувати їх до вирішення завдань за призначенням, – йдеться в заяві Матієвича.

Зазначається що будуть сформовані штаби районів, а також по одному стрілецькому батальйону територіальних військ в Лідському та Кобринському районах.

Після формування та бойового злагодження особовий склад «приступить до виконання завдань з охорони та оборони важливих об’єктів».

Також підкреслюють, що основні зусилля будуть направлені на «спільне вирішення задач з військовими частинами та підрозділами ЗС Білорусі«.

Нагадаємо, 4 травня Збройні сили білорусі оголосили про проведення «раптової перевірки сил реагування» щоб відпрацювати питання приведення в бойову готовність.

 

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Автор: Альона Душенко

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Теги: війна Білорусь
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