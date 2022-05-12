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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Як розпочалася 78 доба героїчного протистояння України - зведення Генштабу

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 307

 

Оперативна інформація

Оперативна інформація станом на 06.00 12 травня щодо російського вторгнення. Розпочалась 78 доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Противник не припиняє ведення наступальних дій у східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької, Луганської та Херсонської областей і утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконання завдань з посилення українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях. Зберігається загроза ракетно-бомбових ударів по об’єктах на території нашої Держави з території білорусі.

На пунктах пропуску та в прикордонних районах Брянської та Курської областей перебувають посилені наряди прикордонної служби фсб, а також підрозділи збройних сил російської федерації. Крім того, російські окупанти здійснили артилерійські обстріли населених пунктів у Городнянському районі Чернігівської області та завдали авіаційного удару по населеному пункту в Шосткінському районі Сумської області.

На Слобожанському напрямку противник здійснює перегрупування військ з метою недопущення подальшого просування наших військ у напрямку державного кордону України. У районах на північ від міста Харкова ворог обстрілює з артилерії підрозділи наших військ з метою завдання втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці.

На Слов’янському напрямку окупанти здійснюють перегрупування військ для поновлення наступу на Барвінкове та Слов’янськ. Для посилення передових підрозділів ворог здійснив переміщення батальйонної тактичної групи.

З метою доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат, та логістичного забезпечення угруповання військ противник перемістив до визначеного району близько 300 одиниць озброєння та військової техніки.

На Донецькому напрямку підрозділи противника намагаються розвинути наступальні дії на Лиманському, Сєверодонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках. Основним завданням залишається встановлення повного контролю над Рубіжним, захоплення Лиману та Сєвєродонецька.

На Лиманському напрямку ворог форсував річку Сіверський Донець для введення основних сил та проведення наступу. У напрямку на Сіверськ веде наступ в бік Зеленої Долини і Новоселівки. Тривають бойові дії.

Для забезпечення подолання водної перешкоди агресор з території російської федерації у напрямку Кремінної перекинув техніку понтонно-мостового парку.

На Сєвєродонецькому напрямку противник веде наступ у напрямку Кудряшівка, Сєвєродонецьк, має частковий успіх.

На Бахмутському напрямку ворог веде штурмові дії у напрямку Первомайськ, Комишуваха, бойові дії тривають.

На Авдіївському напрямку противник веде штурмові дії у напрямку Новобахмутівка та Новокалинове.

На Курахівському напрямку ворог наступає у напрямках Степне – Новомихайлівка, Славне – Новомихайлівка та Олександрівка – Мар’їнка. Продовжуються бойові дії.

В Маріуполі основні зусилля окупантів зосереджені на блокуванні та спробах знищення наших підрозділів в районі заводу “Азовсталь”. Противник не припиняє завдавати авіаційних ударів.

На Запорізькому напрямку ворог обстрілював підрозділи наших військ із ствольної артилерії великої потужності та реактивних систем залпового вогню.

На Південнобузькому і Таврійському напрямках противник намагається покращити своє тактичне положення.

На Миколаївському та Криворізькому напрямках ворог продовжує артилерійські обстріли позицій наших військ. З метою виявлення змін у положенні Сил оборони противник веде повітряну розвідку, зокрема і з використанням БпЛА.

Крім того, на Миколаївському напрямку, у районі Нової Каховки ворог здійснює підготовку інженерних підрозділів до наведення понтонно-мостових переправ.

На Таврійському напрямку російські війська проводили поповнення запасів та демонстраційні дії з метою сковування дій наших військ.
На Бесарабському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала.

На території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито дев’ять атак ворога, знищено вісім танків, шість одиниць бойової броньованої техніки, п’ять автомобілів та одну зенітну установку противника.

Підрозділи протиповітряної оборони збили чотири БпЛА типу “Орлан-10”.

Противник зазнає втрат і на інших напрямках.

Разом переможемо! Слава Україні!

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Автор: Альона Душенко

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Теги: війна
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