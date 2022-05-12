СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Кременчук, Спорт, Топ-новость

Хокеїст «Кременчука» перейшов у клуб польської Екстракляси «Енерґа»

Сьогодні, 08:33 Переглядів: 156

 

Іван Савченко у 2021 році став бронзовим призером Української хокейної ліги як гравець «Кременчука»

29-нападник збірної України Іван Савченко перейшов з хокейного клубу «Кременчук» до польської Екстракляси «Енерґа» з Торуні. 

Іван Савченко народився 19 травня 1993 року у Харкові, є вихованцем місцевої хокейної школи «Дружба-78». В українському чемпіонаті Іван виступав за клуби «Харків» (2008-2009), сумських «Ворон» (2009-2011), Харківських Акул» (2011-2012), харківське «Динамо» (2012-2013), білоцерківський «Білий Барс» (2013-2014), харківський «Витязь» (2014-2015), київських «Дженералз» (2015-2016), криворізький «Кривбас» (2016-2017), донецький «Донбас» (2017-2018), «Кременчук» (2018-2022).

Загалом у чемпіонатах України Савченко провів 374 матчі, закинув 141 шайбу і віддав 161 передачу. Іван був чемпіоном України з «Донбасом» (2017/2018) і «Кременчуком» (1019/2020). У 2016-му з «Дженералз» гравець здобув срібло, а в 2019-му і 2021-му став бронзовим призером Української хокейної ліги як гравець «Кременчука».

У 2009 і 2010 роках Савченко виступав у складі юнацької збірної України U18 у першому й другому дивізіонах. У 2012 і 2013 роках нападник представляв Україну на чемпіонатах світу U20 у дивізіонах 2А і 1В. Також Іван входив до складу студентської збірної України на Всесвітній універсіаді-2014.

У складі національної збірної України Савченко дебютував у 2019 році, відіграв за нашу національну команду в олімпійській кваліфікації до Пекіна-2022.

Торунська «Енерґа» була срібним призером чемпіонату Польщі в 1968-му і п’ять разів вигравала бронзові нагороди національного чемпіонату. В 2005-му клуб з Торуні виграв Кубок Польщі. У регулярному чемпіонаті Польщі-2021/2022 стала шостою і поступилася 3:4 у першому раунді плей-ой клубу ҐКС «Ястжемби». Нещодавно у відповідь на російсько-білоруську агресію щодо України клуб відмовився від послуг дев’яти легіонерів з білорусі і заявив, що надалі не запрошуватиме представників країн-окупанток до свого складу. 

0
Автор: Альона Душенко

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Теги: хокей ХК Кременчук
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 18 від 5 травня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх