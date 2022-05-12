Хокеїст «Кременчука» перейшов у клуб польської Екстракляси «Енерґа»

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Іван Савченко у 2021 році став бронзовим призером Української хокейної ліги як гравець «Кременчука»

29-нападник збірної України Іван Савченко перейшов з хокейного клубу «Кременчук» до польської Екстракляси «Енерґа» з Торуні.

Іван Савченко народився 19 травня 1993 року у Харкові, є вихованцем місцевої хокейної школи «Дружба-78». В українському чемпіонаті Іван виступав за клуби «Харків» (2008-2009), сумських «Ворон» (2009-2011), Харківських Акул» (2011-2012), харківське «Динамо» (2012-2013), білоцерківський «Білий Барс» (2013-2014), харківський «Витязь» (2014-2015), київських «Дженералз» (2015-2016), криворізький «Кривбас» (2016-2017), донецький «Донбас» (2017-2018), «Кременчук» (2018-2022).

Загалом у чемпіонатах України Савченко провів 374 матчі, закинув 141 шайбу і віддав 161 передачу. Іван був чемпіоном України з «Донбасом» (2017/2018) і «Кременчуком» (1019/2020). У 2016-му з «Дженералз» гравець здобув срібло, а в 2019-му і 2021-му став бронзовим призером Української хокейної ліги як гравець «Кременчука».

У 2009 і 2010 роках Савченко виступав у складі юнацької збірної України U18 у першому й другому дивізіонах. У 2012 і 2013 роках нападник представляв Україну на чемпіонатах світу U20 у дивізіонах 2А і 1В. Також Іван входив до складу студентської збірної України на Всесвітній універсіаді-2014.

У складі національної збірної України Савченко дебютував у 2019 році, відіграв за нашу національну команду в олімпійській кваліфікації до Пекіна-2022.

Торунська «Енерґа» була срібним призером чемпіонату Польщі в 1968-му і п’ять разів вигравала бронзові нагороди національного чемпіонату. В 2005-му клуб з Торуні виграв Кубок Польщі. У регулярному чемпіонаті Польщі-2021/2022 стала шостою і поступилася 3:4 у першому раунді плей-ой клубу ҐКС «Ястжемби». Нещодавно у відповідь на російсько-білоруську агресію щодо України клуб відмовився від послуг дев’яти легіонерів з білорусі і заявив, що надалі не запрошуватиме представників країн-окупанток до свого складу.