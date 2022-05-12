У Генеральному штабі пояснили чи можлива деблокада Маріуполя

Сьогодні, 08:02 Переглядів: 828

В Генеральному штабі повідомили, що деблокувати Маріуполь військовим шляхом складно, це може призвести до значних втрат. Підкреслили, що підтримують зв’язок з силами оборони «Азовсталі». Про це повідомив начальник Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов на пресконференції у Медіацентрі Україна-Укрінформ.

Він зазначив, що деблокування Маріуполя потребує зусиль значної кількості військ. Підрозділи Збройних сил України зараз перебувають за 150-200 км від Маріуполя.

- Противником створено розгалужену систему інженерних загороджень та оборонних рубежів, що призведе до значних втрат з боку наших військ, - зазначив Громов.

Разом з тим він підкреслив, що планування будь-яких операцій не є темою для публічних обговорень.

Додав, що в Маріуполь доставляли боєприпаси, засоби зв’язку та медикаменти, але ця можливість зникла після того, як інформація про це стала публічною. Окупанти вжили заходів, які ускладнили поставки захисникам Маріуполя.

Сили оборони України втратили особовий склад та вертольоти, які евакуювали поранених з «Азовсталі».

Нагадаємо, бійці полку «Азов», які залишаються в Маріуполі разом з іншими підрозділами продовжують відбивати намагання ворога штурмувати «Азовсталь». «Азовці» наголошують, що не збираються здаватися в полон окупантам.