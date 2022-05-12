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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

«Мирні мешканці» рф закликають своїх солдатів вбивати та катувати українських дітей

Сьогодні, 07:30 Переглядів: 806

росіянка у перехопленій телефонній розмові сказала чоловіку, що вона колола б дітям наркотики, відрізала пальці, вуха, геніталії

«Мирні мешканці» рф закликають своїх солдатів вбивати та катувати українських дітей. Це шокуюче перехоплення СБУ вдалося зробити під Харковом, де ворожий окупант телефоном розмовляв зі своєю дружиною з рф. Вона живе у прикордонному з Україною місті, куди насильно евакуюють наших громадян.

Цю істоту жіночої статі обурило, що українські діти відмовилися малювати символіку до святкування «Дня победы». Тож вона запропонувала покарати їх нелюдськими катуваннями:

- Я бы им наркотики вколола, если бы работала, смотрела бы им в глаза и сказала бы: «Сдыхайте, мучайтесь». Я бы им пи*ьки резала, звёзды на спинах вырезала, и вообще по уху бы каждый день отрезала, по пальцу, чтобы им больно так было, – говорить рашистка.

Навіть самого окупанта шокували ці слова і він не знав, що відповісти...

Очевидно одне: «руZZкій мір» – це і є сучасний нацизм, якими б гаслами і цілями він не прикривався. Саме тому ми повинні захистити від нього свою Батьківщину!

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Автор: Катерина Турубара Джерело відео: СБУ

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Теги: війна діти Росія
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