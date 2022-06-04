Президент звільнив підозрюваного у хабарництві голову Миргородської РВА 

Президент Володимир Зеленський підписав розпорядження про звільнення голови Миргородської РВА.
Вчора, 3 червня, стало відомо, що Іваненко написав заяву на звільнення за власним бажанням.
Нагадаємо, начальника Миргородської РВА районної військової адміністрацій викрито на вимаганні 500 тис. грн хабара у засновника товариства за неперешкоджання здійсненню підприємницької діяльності. Його затримали правоохоронці.
21 травня 2022 року підозрюваному обрали запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 567 тис. 500 гривень. Однак прокуратура вимагає збільшити заставу до 12 млн гривень.
№ 22 від 2 червня 2022Читати номер