Президент звільнив підозрюваного у хабарництві голову Миргородської РВА

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Президент Володимир Зеленський підписав розпорядження про звільнення голови Миргородської РВА.

«Звільнити Іваненка Віктора Борисовича з посади голови Миргородської районної державної адміністрації Полтавської області згідно з поданою ним заявою», - йдеться в документі.

Вчора, 3 червня, стало відомо, що Іваненко написав заяву на звільнення за власним бажанням.

Нагадаємо, начальника Миргородської РВА районної військової адміністрацій викрито на вимаганні 500 тис. грн хабара у засновника товариства за неперешкоджання здійсненню підприємницької діяльності. Його затримали правоохоронці.

21 травня 2022 року підозрюваному обрали запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 567 тис. 500 гривень. Однак прокуратура вимагає збільшити заставу до 12 млн гривень.