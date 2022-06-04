Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Кременчук, Полтавщина

Президент звільнив підозрюваного у хабарництві голову Миргородської РВА 

Сьогодні, 07:36 Переглядів: 215

 Розпорядження підписане 3 червня

Президент Володимир Зеленський підписав розпорядження про звільнення голови Миргородської РВА. 

«Звільнити Іваненка Віктора Борисовича з посади голови Миргородської районної державної адміністрації Полтавської області згідно з поданою ним заявою», - йдеться в документі.

Вчора, 3 червня, стало відомо, що Іваненко написав заяву на звільнення за власним бажанням. 

Нагадаємо, начальника Миргородської РВА районної військової адміністрацій викрито на вимаганні 500 тис. грн хабара у засновника товариства за неперешкоджання здійсненню підприємницької діяльності. Його затримали правоохоронці.

21 травня 2022 року підозрюваному обрали запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 567 тис. 500 гривень. Однак прокуратура вимагає збільшити заставу  до 12 млн гривень.

1
Автор: Олеся Данилова
Теги: Миргородська РВА хабар розпорядження
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 22 від 2 червня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх