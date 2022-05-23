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Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

Підозрюваного у хабарництві начальника Миргородської РВА взяли під варту

Сьогодні, 16:41 Переглядів: 279

 

Йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, у великому розмірі, поєднане з вимаганням

21 травня Октябрський райсуд Полтави обрав запобіжний захід у вигляді тривання під вартою начальнику Миргородської районної військової адміністрації.

Про це сьогодні повідомила пресслужба суду.

Слідчий суддя ухвалив рішення взяти підозрюваного під варту на строк 60 діб з визначенням застави у розмірі 567 500 грн.

За даними слідства, начальник РВА вимагав 500 тисяч грн у підприємця за не перешкоджання у здійсненні підприємницької діяльності. Начальника РВА затримали після перерахування частини коштів на вказаний ним рахунок. Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ (одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, у великому розмірі, поєднане з вимаганням). Також наразі триває досудове слідство у кримінальному проваджені.

Нагадаємо, 21 травня співробітники Слідчого управління поліції Полтавської області спільно з регіональним управлінням СБУ затримали керівника Миргородської військової районної адміністрації за підозрою в отриманні хабаря від підприємця.

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Автор: Віктор Крук

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Теги: Миргород військова адміністрація хабар суд
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