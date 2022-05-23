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Кременчук, Україна, Світ

В Україні російські окупанти гвалтують маленьких дітей, - омбудсмен на форумі у Давосі

Сьогодні, 16:20 Переглядів: 528

 

Людмила Денісова виступила на відкритті Будинку російських воєнних злочинів у Давосі в рамках Всесвітнього економічного форуму

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що російські окупанти, які прийшли воювати проти України, гвалтують та вбивають маленьких дітей.

Омбудсменка стверджує, що масові сексуальні злочини - це тактика війни росії зі знищення народу України, «це зброя, щоб зламати український дух, але не вийде».

Про це вона повідомила у телеграм.

Людмила Денісова виступила на відкритті Будинку російських воєнних злочинів у Давосі в рамках Всесвітнього економічного форуму та наголосила, що від війни в Україні найбільше страждає цивільне населення.

- Щодня на телефон гарячої лінії Уповноваженого звертаються 700-800 наших громадян, які повідомляють про воєнні злочини рф. 1500 громадян знайшли сміливість звернутися на телефонну лінію психологічної допомоги та розповісти про найстрашніші злочини - сексуальні, катування, тортури. Я маю доручення від матерів дво- та трирічних дітей, які загинули в страшних муках від зґвалтування рашистськими військовими, повідомити світові про цей жах, - йдеться в повідомленні.

Омбудсменка хоче, щоб весь світ дізнався про злочини російських окупантів в Україні.

- Ми будемо говорити, щоб світ знав! Ми всі хочемо миру, але не ціною наших жінок, дівчат і хлопчиків! Тільки перемогою народу України! І вона обов'язково буде, - додала Денісова.
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Автор: Віктор Крук

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Теги: згвалтування військові злочини російські окупанти
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