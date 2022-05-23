В Україні російські окупанти гвалтують маленьких дітей, - омбудсмен на форумі у Давосі

Людмила Денісова виступила на відкритті Будинку російських воєнних злочинів у Давосі в рамках Всесвітнього економічного форуму
Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що російські окупанти, які прийшли воювати проти України, гвалтують та вбивають маленьких дітей.
Омбудсменка стверджує, що масові сексуальні злочини - це тактика війни росії зі знищення народу України, «це зброя, щоб зламати український дух, але не вийде».
Про це вона повідомила у телеграм.
Людмила Денісова виступила на відкритті Будинку російських воєнних злочинів у Давосі в рамках Всесвітнього економічного форуму та наголосила, що від війни в Україні найбільше страждає цивільне населення.
Омбудсменка хоче, щоб весь світ дізнався про злочини російських окупантів в Україні.
№ 20 від 19 травня 2022Читати номер