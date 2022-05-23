Кременчук і Полтавщина! ПОВІТРЯНА ТРИВОГА! Відбій о 19.06

Сьогодні, 16:02 Переглядів: 523

Всім спуститись в укриття!

Існує велика вірогідність нанесення ракетного удару по місту Кременчуку та Кременчуцькому району!

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