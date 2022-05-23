Зеленський на форумі у Давосі розповів, яким може бути світ, де домінує росія

Сьогодні, 15:55 Переглядів: 321

У Давосі розпочався Всесвітній економічний форум – вперше за 20 років на нього не запросили росію

Президент України Володимир Зеленський 23 травня за допомогою відеозв'язку виступив перед учасниками Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Трансляцію ведуть на сторінці Офісу президента у Facebook.

Зеленський сказав, що зараз поворотний момент, коли вирішується, чи пануватиме у світі груба сила.

- Якщо пануватиме – то наші думки їй не цікаві. І в Давосі ми можемо більше не збиратися. Бо навіщо? Груба сила не шукає нічого, крім підкорення тих, кого хоче підкорити. Вона не дискутує, а вбиває одразу. Як це робить росія в Україні просто зараз, цієї миті, коли ми з вами спілкуємося. До речі, погляньте на будівлю колишнього російського дому в Давосі. Він перетворений на дім російських воєнних злочинів. І це – приклад їхньої трансформації. Того, що росія зробила із собою, ставши державою воєнних злочинів. І того, що вона несе світу, надихаючи інших потенційних агресорів, – заявив президент.

Він нагадав про руйнування в українських містах та заблоковане росією судноплавство у Чорному морі.

- Замість успішних мирних міст – чорні руїни. Замість нормальної торгівлі – заміноване море та заблоковані порти в Україні. Замість туризму – закрите небо і тисячі російських бомб та крилатих ракет. Ось як виглядатиме світ, якщо цей поворотний момент людство проґавить. Виглядатиме як велика колекція воєнних злочинів, – додав президент.