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Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві під час буревію дерево травмувало жінку - її госпіталізували до лікарні

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 260

 

Стан травмованої полтавки – середньої тяжкості

Полтавка травмувалася на вулиці Героїв АТО вчора зранку. На неї впало дерево. З-під нього полтавку діставали рятувальники. Про це «Суспільному» розповіла речниця обласного управління ДСНС Полтавщини Світлана Рибалко.

- 23-річна полтавка перебуває у лікарні з травмами після того, як на неї впала тополя. Травмованій допомагали рятувальники, - пояснила речниця ДСНС.

Стан травмованої полтавки – середньої тяжкості. Вона досі лишається під наглядом медиків у 1-й міській лікарні Полтави. Подробиць про стан жінки медики повідомити не можуть.

За словами директор КП «Декоративні культури» Сергія Сілаєва, ця тополя росла на приватному подвір’ї. Комунальників на місце не викликали, дерево прибрав сам господар.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: ДСНС

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Теги: ДСНС Полтава деревопад
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