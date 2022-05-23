СБУ проводить обшуки в КО «Інститут розвитку міста» по справі «липових» працівниць

Сьогодні, 17:28 Переглядів: 571

Сьогодні оперативні співробітники УСБУ у Полтавській області розпочали слідчі дії в комунальній організації «Інститут розвитку міста» Полтавської міської ради. Відомо, що оперативні дії проводить СБУ, а далі працюватимуть слідчі ГУНП України у Полтавській області. Інші подробиці правоохоронці поки не розголошують.

Про це повідомляє інтернет-видання «Полтавщина».

За інформацією журналістів, обшуки пов’язані із продовженням справи «мертвих душ», як журналісти тоді їх назвали. Хоча ці самі душі живі — мова йде про хатніх працівниць мера міста Олександра Мамая, які офіційно працювали в «Інституті розвитку міста». СБУ та поліція вже проводили відповідні слідчі дії в комунальній організації та вдома у Олександра Мамая.