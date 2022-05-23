Президент України підписав закон щодо процедури конфіскації активів підсанкційних осіб

Майно та інші активи осіб, які підтримували агресію росії проти України, тепер зможуть конфісковувати за рішенням суду в дохід держави
Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення ефективності санкцій, пов’язаних з активами окремих осіб», який Верховна Рада ухвалила 12 травня 2022 року.
Про це повідомляє Офіційне інтернет-представництво Президента України.
Закон встановлює новий вид санкцій у вигляді стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, якими вона може прямо чи опосередковано розпоряджатися. Визначено чіткі критерії, за якими особа може бути віднесена до кола тих, на кого поширюється дія такої санкції.
У законі визначено, що відповідальним за пошук активів і звернення до суду буде центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів таких осіб. Очікується, що таким органом стане Міністерство юстиції України, яке має організувати роботу з виявлення та розшуку таких активів фізичних та юридичних осіб, вказаних у рішеннях РНБО України.
Крім того, здійснення адміністративного судочинства у справах про застосування санкції у вигляді стягнення активів у дохід держави здійснюватиме Вищий антикорупційний суд (ВАКС).
№ 20 від 19 травня 2022Читати номер