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Кременчук, Гроші, Путін проти українського народу

Президент України підписав закон щодо процедури конфіскації активів підсанкційних осіб

Сьогодні, 17:59 Переглядів: 175

 

Майно та інші активи осіб, які підтримували агресію росії проти України, тепер зможуть конфісковувати за рішенням суду в дохід держави

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення ефективності санкцій, пов’язаних з активами окремих осіб», який Верховна Рада ухвалила 12 травня 2022 року.

Про це повідомляє Офіційне інтернет-представництво Президента України.

Закон встановлює новий вид санкцій у вигляді стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, якими вона може прямо чи опосередковано розпоряджатися. Визначено чіткі критерії, за якими особа може бути віднесена до кола тих, на кого поширюється дія такої санкції.

- Процедура виявлення та конфіскації активів підсанкційних осіб, які в той чи інший спосіб підтримують агресію окупантів проти України, дасть змогу швидко та ефективно поповнювати український бюджет за рахунок ворогів. Закон передбачає чітку інструкцію для органів, відповідальних за цей процес. Сподіваюся на продуктивну взаємодію всіх його учасників, — зазначив глава держави.

У законі визначено, що відповідальним за пошук активів і звернення до суду буде центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів таких осіб. Очікується, що таким органом стане Міністерство юстиції України, яке має організувати роботу з виявлення та розшуку таких активів фізичних та юридичних осіб, вказаних у рішеннях РНБО України.

Крім того, здійснення адміністративного судочинства у справах про застосування санкції у вигляді стягнення активів у дохід держави здійснюватиме Вищий антикорупційний суд (ВАКС).

 

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Автор: Віктор Крук

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Теги: закон президент Зеленский РНБО
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