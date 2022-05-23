На Полтавщині п'яний чоловік кулаками та ногами забив знайомого до смерті

Сьогодні, 18:36 Переглядів: 255

За це його «посадили» на 8 років

За публічного обвинувачення Диканської окружної прокуратури на 8 років засудили 36-річного жителя Чутівської територіальної громади за умисне вбивство знайомого (ч. 1 ст. 115 КК України). Про це повідомила Полтавська обласна прокуратура.

Наприкінці лютого цього року зловмисник був в гостях у знайомого, де вони вживали алкоголь. Через суперечку, що раптово виникла під час застілля, чоловік завдав господарю оселі кулаками та ногами по всьому тілу не менше 12 ударів, несумісних із життям. Потім він викликав правоохоронців та зізнався у скоєному.

Вирок постановив Новосанжарський районний суд Полтавської області. До набрання ним законної сили вбивця перебуватиме під вартою.