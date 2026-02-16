ГО "Захист держави"
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині поліціянти евакуювали 85-річного чоловіка із затопленого будинку

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 358

 

Чоловік не міг самостійно залишити будинок — внаслідок нічого дощу сильно піднявся рівень води

На Полтавщині поліцейські офіцери громади допомогли 85-річному чоловікові, чий будинок вночі підтопило через сильні дощі. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Як повідомили правоохоронці, подвір’я чоловіка розташоване в найнижчій частині населеного пункту. Внаслідок сильного дощу і розталого снігу двір та фундамент будинку затопило.

Господар розповів, що вночі почув, як стрімко піднімається рівень води. Сусіди викликали комунальні служби та підрозділ ДСНС.

Оскільки чоловік не міг самостійно залишити оселю, поліціянти допомогли йому вийти з будинку та доправили до службового автомобіля, щоб він міг зігрітися.

Наразі представники громади разом із профільними службами вирішують питання тимчасового розміщення чоловіка та ліквідації наслідків підтоплення.

Нагадаємо, нещодавно у Глобиному поліцейські та надзвичайники врятували чоловіка під час пожежі.

Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини Джерело відео: Поліція Полтавщини
Теги: евакуація затоплення поліція порятунок
