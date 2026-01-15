ГО "Захист держави"
Надзвичайні новини

У Глобиному поліцейські та надзвичайники врятували чоловіка під час пожежі

Вчора, 22:00 Переглядів: 122

 

61-річного чоловіка з отруєнням чадним газом госпіталізували у тяжкому стані

У Глобиному на Кременчуччині поліцейські спільно з рятувальниками та медиками врятували життя 61-річному чоловіку, який постраждав під час пожежі в приватному домоволодінні. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Відомо, що учора, 14 січня, близько 12.45 правоохоронці отримали повідомлення про пожежу у приватному будинку. На місце події прибули правоохоронці, підрозділи ДСНС та бригада екстреної медичної допомоги.

Згодом з'ясувалося, що в будинку перебуває чоловік без свідомості, який, ймовірно, отруївся чадним газом. Рятувальники швидко локалізували пожежу, тим самим надавши змогу безпечно дістатися до постраждалого та надати йому першу допомогу.

 

Далі чоловіка госпіталізували. Наразі він перебуває у лікарні у тяжкому стані, однак загрози його життю вже немає.

Правоохоронці вкотре наголошують на необхідності дотримання правил пожежної та техногенної безпеки, особливо під час використання опалювальних приладів у зимовий період, адже нехтування елементарними заходами безпеки може призвести до трагічних наслідків.

Нагадаємо, днями в Лубнах двоє людей загинули від отруєння чадним газом: вони були у приміщенні, де працював генератор.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: допомога порятунок поліція
