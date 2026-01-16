Держава вже компенсувала гроші за загиблого, — адвокат обвинуваченого в убивстві військового ТЦК

Дружина вбитого військового подала цивільний позов на компенсацію моральної та матеріальної шкоди. Адвокат обвинуваченого вважає, що частину цих грошей вона вже отримала від держави

У суді у справі про загибель військовослужбовця ТЦК на автозаправній станції в Пирятині його дружина як потеріла сторона подала цивільний позов про відшкоування моральної та матеріальної шкоди загальною сумою 3,5 мльйона гривень. Адвокат же обвинуваченого заявив, що частину цих грошей жінка вже отримала від держави у вигляді виплат за загиблого. Про це передають кореспонденти Суспільного із зали суду.

Після того, як дружина загиблого військового заявила про цивільний позов, адвокат обвинуваченого у свою чергу клопотав, аби суд витребував із Полтавського обласного ТЦК та СП довідки про виплати, отримані родиною після смерті військовослужбовця.

Йшлося, зокрема, про одноразову грошову допомогу, передбачену для сімей військових, а також можливі виплати на поховання. Захисник наголосив, що ці суми можуть мати значення для оцінки заявлених позовних вимог.

Під час засідання суддя Алтухова поцікавилася, яке відношення такі виплати мають до предмета позову. Адвокат відповів, що, на його думку, держава вже частково компенсувала шкоду родині замість обвинуваченого, оскільки такі виплати передбачені законодавством.

Обвинувачений підтримав позицію свого захисника, зазначивши, що хоче з’ясувати, які саме суми та ким були отримані.

Водночас адвокат потерпілої заперечив аргументи сторони захисту. За його словами, виплати на поховання за таких обставин законодавством не передбачені, і коштів саме на ці потреби родина не отримувала. Щодо одноразової грошової допомоги, він пояснив, що документи подавали дружина, двоє дітей та батьки загиблого, і за результатами розгляду п’ятеро осіб отримали по 454 тисячі 200 гривень кожен.

За рішенням колегії суддів, до матеріалів справи долучать документи щодо допомоги на поховання, а в іншій частині клопотання сторони захисту суд відхилив.

Що відомо про вбивство військовослужбовця ТЦК та СП

Нагадаємо, подія сталася в ніч на 1 лютого 2025 року на автозаправній станції у Пирятині. За даними слідства, житель Полтави спільно з іншими чоловіками у супроводі військовослужбовців Полтавського РТЦК та СП їхав на навчання до військової частини. Підозрюваний хотів ухилитись від служби, він кілька разів дзвонив співмешканцю своєї родички з Лубен та повідомляв маршрут автобуса.

— Розуміючи, що знайомий не встигає доїхати до місця планової зупинки транспортного засобу, полтавець прикинувся хворим і попросив на декілька хвилин зупинитися, тим самим затягуючи час, — повідомляли тоді правоохоронці.

Коли автобус із мобілізованими зупинився на автозаправній станції у Пирятині, лубенець із рушниці, яку привіз із собою, вистрілив у одного із супроводжуючих, розповіли у прокуратурі. Він забрав у потерпілого автомат та разом зі спільником втік із місця події.

Через кількох годин підозрюваних затримали. Під час обшуку у лубенця правоохоронці вилучили 2 корпуси ручних гранат, мисливську рушницю, патрони, балаклаву, мобільні телефони тощо. Автомат військового знайшли в лісопосадці, де його залишили підозрювані.

Чоловікові з Лубен інкримінують перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період, умисне вбивство та викрадення вогнепальної зброї, поєднане з насильством, небезпечним для життя і здоров’я (ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 262 Кримінального кодексу України).

Полтавця підозрюють у пособництві у перешкоджанні законній діяльності Збройним силам України в особливий період (ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України).