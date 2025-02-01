За словами військових, невідомий чоловік у сірій балаклаві та піксельних брюках підійшов до військовослужбовця Полтавського РТЦК та СП, «погрожував мисливською рушницею, вимагав віддати зброю»
На автозаправній станції у Пирятині напали на військовослужбовця Полтавського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Це сталось 1 лютого під час супроводу військовозобов’язаних до 199 навчального центру. Про це повідомили у командуванні Сухопутних військ.
За словами військових, невідомий чоловік у сірій балаклаві та піксельних брюках підійшов до військовослужбовця Полтавського РТЦК та СП, «погрожував мисливською рушницею, вимагав віддати зброю».
Нині на місці події працюють правоохоронні органи, тривають оперативно-розшукові заходи. Зазначено, що у Полтавській області введено спеціальну операцію «Сирена», здійснюється взаємодія з військовими структурами та правоохоронними органами суміжних регіонів.
Правоохоронці затримали ймовірних нападників. Фігурантів затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Про це повідомили у поліції Полтавщини.
Нині вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозри та обрання їм запобіжних заходів.
Слідчі розслідують справу в рамках відкритих кримінальних проваджень за ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 262 та ч. 2 ст. 114-1 Кримінального кодексу України.
Санкція статей передбачає від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі, сказали у поліції.
Нагадаємо, у жовтні торік чоловік скоїв самогубство у туалеті ТЦК у Щербанівській громаді.
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