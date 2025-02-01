«На балконі вікна позлітали з петель». Жителі Полтави про наслідки ракетного удару

За словами журналістки «Кременчуцького Телеграфа», людям, чиї квартири зруйновані, надають тимчасове житло
Жителі Полтави, що мешкають навпроти будинку, який найбільше постраждав від ракетного обстрілу РФ, розповідають про ранкові події. Їх оселі пошкоджено.
Його сусідка, місцева жителька Броніслава каже, що у неї зруйнований балкон. З її вікон повилітало скло.
За словами журналістки «Кременчуцького Телеграфа», людям, чиї квартири зруйновані, надають тимчасове житло.
Нагадаємо, вранці 1 лютого російські війська здійснили ракетний удар по Полтаві, попередньо ракетою Х-22. Зруйновано під’їзд п’ятиповерхівки, пошкоджено інші житлові будинки та автотранспорт. Станом на 11:54 відомо про 4 загиблих, травмовано 13, серед яких 3 дітей.
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