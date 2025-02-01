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«На балконі вікна позлітали з петель». Жителі Полтави про наслідки ракетного удару

Сьогодні, 13:00 Переглядів: 141

За словами журналістки «Кременчуцького Телеграфа», людям, чиї квартири зруйновані, надають тимчасове житло

Жителі Полтави, що мешкають навпроти будинку, який найбільше постраждав від ракетного обстрілу РФ, розповідають про ранкові події. Їх оселі пошкоджено. 

— Спочатку був такий звук, нібито свист, потім вибух. Я так піднявся, одягся, подивився у вікно. Почали приїжджати рятувальники. На балконі вікна позлітали з петель, — розповідає місцевий житель. 

Його сусідка, місцева жителька Броніслава каже, що у неї зруйнований балкон. З її вікон повилітало скло. 

За словами журналістки «Кременчуцького Телеграфа», людям, чиї квартири зруйновані, надають тимчасове житло.


Нагадаємо, вранці 1 лютого російські війська здійснили ракетний удар по Полтаві, попередньо ракетою Х-22. Зруйновано під’їзд п’ятиповерхівки, пошкоджено інші житлові будинки та автотранспорт. Станом на 11:54 відомо про 4 загиблих, травмовано 13, серед яких 3 дітей.


ПО ТЕМІ:

Цілий під’їзд зруйновано: наслідки російського ракетного удару по Полтаві. Фоторепортаж

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Автор: Телеграф Фото: Яна Гудзь Відео: Яна Гудзь
Теги: обстріли ракетний удар Полтава
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