«На балконі вікна позлітали з петель». Жителі Полтави про наслідки ракетного удару

Сьогодні, 13:00 Переглядів: 141

Жителі Полтави, що мешкають навпроти будинку, який найбільше постраждав від ракетного обстрілу РФ, розповідають про ранкові події. Їх оселі пошкоджено.

— Спочатку був такий звук, нібито свист, потім вибух. Я так піднявся, одягся, подивився у вікно. Почали приїжджати рятувальники. На балконі вікна позлітали з петель, — розповідає місцевий житель.

Його сусідка, місцева жителька Броніслава каже, що у неї зруйнований балкон. З її вікон повилітало скло.

За словами журналістки «Кременчуцького Телеграфа», людям, чиї квартири зруйновані, надають тимчасове житло.



