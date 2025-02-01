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Жителі правого берега Кременчука скаржаться на малу кількість банківських відділень: як це коментує влада

Сьогодні, 14:10 Переглядів: 238

До початку повномасштабного вторгнення у Крюкові працювало 4 відділення

За словами місцевих жителів, нині на правому березі Кременчука не вистачає банківських відділень, зокрема, від ПриватБанку на обслуговування населення. До початку повномасштабного вторгнення у Крюкові працювало 4 відділення, які обслуговували 70 тисяч жителів, на сьогодні залишилось одне. Про це повідомила депутатка Кременчуцької міської ради Інна Погужельська 31 січня під час сесії міської ради.

— Сьогодні під єдиним відділенням спостерігаємо велику чергу не тільки в маленькому за площею приміщенні, а й на вулиці. Під час відключення світла і повітряної тривоги відділення не працює. Дуже велика кількість відвідувачів — це люди похилого віку, які користуються кнопковим телефоном, а якщо і смартфоном, то не знають, як оплатити ту чи іншу послугу через інтернет. Оплачують квартирну плату і більшість із тих, хто отримує виплати через Укрпошту (а їх близько 2 тисяч), — сказала депутатка.

Як розповів заступник міського голови Дмитро Кравченко, регіональні представники ПриватБанку пообіцяли розв’язати проблему.

Нагадаємо, на базі державної «Укрпошти» працюватиме поштовий банк.

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Автор: Телеграф Джерело фото: glavcom.ua
Теги: банк
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