Жителі правого берега Кременчука скаржаться на малу кількість банківських відділень: як це коментує влада

За словами місцевих жителів, нині на правому березі Кременчука не вистачає банківських відділень, зокрема, від ПриватБанку на обслуговування населення. До початку повномасштабного вторгнення у Крюкові працювало 4 відділення, які обслуговували 70 тисяч жителів, на сьогодні залишилось одне. Про це повідомила депутатка Кременчуцької міської ради Інна Погужельська 31 січня під час сесії міської ради.
Як розповів заступник міського голови Дмитро Кравченко, регіональні представники ПриватБанку пообіцяли розв’язати проблему.
Нагадаємо, на базі державної «Укрпошти» працюватиме поштовий банк.
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