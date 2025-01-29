На базі державної «Укрпошти» працюватиме поштовий банк

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Уряд передав акції Першого інвестиційного банку, що раніше належали російським олігархам, до Міністерства розвитку громад та територій з наступною передачею «Укрпошті». Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабміну.

«Таким чином створюємо поштовий банк. «Укрпошта» має свої відділення в усіх куточках країни, тож це відкриє українцям, які не користуються цифровими інструментами, нові можливості», — сказав очільник уряду.

За його словами, в такий спосіб держава протягом наступних 3-4 років заощадить до 5 млрд гривень.

Нагадаємо, на Полтавщині послуга «Укрпошта.Аптека» працює із липня минулого року. У доступі є близько 20 тисяч різних медикаментів.

Також нещодавно «Укрпошта» отримала ліцензію на продаж ліків.