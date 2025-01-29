«Кремінь» вперше у новому році збереться в середині лютого

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 136

У проміжок з 10 по 15 лютого кременчуцький «Кремінь» вперше збереться у новому сезоні, аби розпочати підготовку до нового сезону. Про це телефоном повідомив головний тренер Ігор Климовський. Планується, що підготовка буде розбита на три тренувальні етапи. Всі вони пройдуть у Кременчуці. Звісно, плануватимуться проведення контрольних матчів. Зрозуміло, коли й з ким, та скільки буде таких поєдинків — сказати наразі неможливо.

Також неясно, в якому складі в середині лютого збереться кременчуцький колектив, який за підсумками першої частини чемпіонату України у першій лізі посів останнє місце в групі Б, а другу частину розпочне з передостаннього місця в групі «Вибування». До речі, з останнього місця стартуватиме хмельницьке «Поділля». Команда, яку у міжсезоння очолив відомий фахівець Сергій Ковалець.

Варто нагадати, що 18 грудня минулого року в українських ЗМІ з’явилося повідомлення, що керівництво футбольного клубу «Кремінь» з причини фінансових негараздів вирішили розпустити команду. Всім гравцям було надано статус вільних футболістів, і вони могли самостійно чи через своїх агентів працевлаштовуватись в інших командах.

Суттєво, що «Кремінь» продовжить виступи у першій лізі. Передбачається, що гратимуть за колектив переважно молоді футболісти.

На сьогодні важко сказати, хто з кременчуцьких футболістів точно залишається в «Кремені», а хто вже точно знайшов собі інше місце для подальших виступів. Як підтвердив Ігор Климовський, є тільки певні, але ще не стовідсоткові наміри. Тобто, нові контракти у футболістів ще не підписані.

Так, в розташуванні чернівецької «Буковини» продовжує перебувати Орест Панчишин. Один з потенційних претендентів на підвищення у класі харківський «Металіст 1925» запрошував на оглядини двох гравців «Кременя», двох захисників — Олександра Дихтярука та Дмитра Сабієва. Як стало відомо, Дихтярук вже поїхав з Харкова, а Дмитро продовжує бути в розташуванні харків’ян. Хоча доля його станом на сьогодні остаточно ще не вирішена.

Інші футбольні клуби проявляють цікавість ще до принаймні чотирьох футболістів основного складу кременчуцької команди. Так, Іван Паламарчук перебуває в полі зору тернопільської «Ниви», Олексієм Ждановичем цікавиться один з лідерів першої ліги «Агробізнес». А можливості Злата Златьєва оцінюють у його рідному місті у Запоріжжі. Півзахисника оцінюють тренери запорізького «Металурга».

Передбачається, що найближчими днями процес переходів гравців з однієї команди в іншу значно активізується. Це буде зумовлене тим, що практично всі команди найближчими днями розпочнуть тренувальний процес.

Залишається поки нагадати, що «Кремінь» після трохи більше місячного періоду підготовки розпочне виступи у групі вибування 30 березня домашнім поєдинком з тернопільською «Нивою». Тобто, у тренерського складу команди на чолі з Ігорем Климовським на все про все не так і багато часу — на формування складу, на тренувальні збори, проведення контрольних матчів для налагодження взаємодії. Проте, і це підтвердив Ігор Петрович, перед «Кременем», як і раніше, стоїть завдання зберегти прописку у першій лізі.