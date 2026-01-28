«Кремінь» 2014 — тріумфатор Silver League на турнірі Vinnytsia Football Cup

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 116

Вихованці міського футбольного клубу «Кремінь» через турнір та змагання набираються досвіду. Ще не встигли завершитися новорічні свята, як «синьо-білі» взялися до тренувань та змагань.

«Кремінь» 2014 — тріумфатор Silver League на турнірі Vinnytsia Football Cup

Наприкінці грудня Вінниця стала центром дитячого футболу, прийнявши престижний турнір Vinnytsia Football Cup. Серед 16 потужних команд-учасниць зі всієї України гідно представили Кременчук вихованці футбольної академії «Кремінь» 2014.

Підопічні тренера Ярослава Здирка розпочали свій шлях у групі D. Конкуренція була запеклою, адже в суперники дісталися:

«Мрія» (Хмельницький);

«Шкети» (Кропивницький);

«Чорноморець-2» (Одеса).

За результатами групових протистоянь «синьо-білі» пройшли до Silver League, де розпочалася справжня боротьба на виліт за головний трофей срібного дивізіону.

Стадія плей-оф стала справжнім бенефісом кременчуківців. Хлопці продемонстрували якісну гру та неабияку результативність:

¼ фіналу: Впевнена перемога над командою «No limits» з розгромним рахунком 3:0.

½ фіналу: Протистояння з київським «Титаном» завершилося на користь «Кременя» — 3:1.

Фінал. У вирішальному поєдинку за золото ліги наші футболісти зійшлися з одеською «Пальмірою». У напруженій боротьбі «Кремінь» вирвав перемогу з рахунком 2:1.

Кращим воротарем турніру визнали голкіпера «Кременя» — Захара Фофанова.

Футболісти «Кремінь» 2014 повертаються додому в статусі переможців Silver League, демонструючи, що у кременчуцького футболу є перспективне та амбітне майбутнє!

«Кремінь» 2015 на Vinnytsia Football Cup: запекла боротьба у Золотій лізі

З 15 по 17 січня у Вінниці пройшов масштабний дитячий турнір Vinnytsia Football Cup. Футбольну академію «Кремінь» на цих змаганнях представляли вихованці Олександра Янковського — команда «Кремінь» 2015.

Старт турніру для кременчуківців видався надзвичайно напруженим. Потрапивши до групи А, наші хлопці зустрілися з серйозними суперниками. Результати ігор у групі:

«Кремінь» — «Локомотив» (Київ) — 0:1

«Ясно» (Вінниця) — «Кремінь» — 0:1

КДЮСШ (Суми) — «Кремінь» — 0:6

Ситуація в групі склалася унікальна: одразу три команди набрали по 6 очок. Долю путівки до найсильнішого дивізіону вирішувала різниця забитих та пропущених м’ячів. Завдяки розгромній перемозі над сум'янами, «Кремінь» забезпечив собі місце у Золотій лізі.

У чвертьфіналі (¼) турніру нашим футболістам протистояло житомирське «Полісся». На жаль, поступившись майбутньому фавориту з рахунком 0:3, «Кремінь» продовжив боротьбу у сітці за 5-8 місця.

Проте поразка лише загартувала команду. У наступних матчах підопічні Олександра Янковського продемонстрували справжній характер та майстерність:

1. У впевненому стилі була обіграна «Буковина» (Чернівці) — 4:0.

2. У фінальному двобої за високе місце хлопці здолали «Пальміру Lions» з рахунком 1:0.