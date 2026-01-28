«Кремінь» 2014 — тріумфатор Silver League на турнірі Vinnytsia Football Cup

Вихованці міського футбольного клубу «Кремінь» через турнір та змагання набираються досвіду. Ще не встигли завершитися новорічні свята, як «синьо-білі» взялися до тренувань та змагань.
Наприкінці грудня Вінниця стала центром дитячого футболу, прийнявши престижний турнір Vinnytsia Football Cup. Серед 16 потужних команд-учасниць зі всієї України гідно представили Кременчук вихованці футбольної академії «Кремінь» 2014.
Підопічні тренера Ярослава Здирка розпочали свій шлях у групі D. Конкуренція була запеклою, адже в суперники дісталися:
За результатами групових протистоянь «синьо-білі» пройшли до Silver League, де розпочалася справжня боротьба на виліт за головний трофей срібного дивізіону.
Стадія плей-оф стала справжнім бенефісом кременчуківців. Хлопці продемонстрували якісну гру та неабияку результативність:
Кращим воротарем турніру визнали голкіпера «Кременя» — Захара Фофанова.
Футболісти «Кремінь» 2014 повертаються додому в статусі переможців Silver League, демонструючи, що у кременчуцького футболу є перспективне та амбітне майбутнє!
З 15 по 17 січня у Вінниці пройшов масштабний дитячий турнір Vinnytsia Football Cup. Футбольну академію «Кремінь» на цих змаганнях представляли вихованці Олександра Янковського — команда «Кремінь» 2015.
Старт турніру для кременчуківців видався надзвичайно напруженим. Потрапивши до групи А, наші хлопці зустрілися з серйозними суперниками. Результати ігор у групі:
Ситуація в групі склалася унікальна: одразу три команди набрали по 6 очок. Долю путівки до найсильнішого дивізіону вирішувала різниця забитих та пропущених м’ячів. Завдяки розгромній перемозі над сум'янами, «Кремінь» забезпечив собі місце у Золотій лізі.
У чвертьфіналі (¼) турніру нашим футболістам протистояло житомирське «Полісся». На жаль, поступившись майбутньому фавориту з рахунком 0:3, «Кремінь» продовжив боротьбу у сітці за 5-8 місця.
Проте поразка лише загартувала команду. У наступних матчах підопічні Олександра Янковського продемонстрували справжній характер та майстерність:
1. У впевненому стилі була обіграна «Буковина» (Чернівці) — 4:0.
2. У фінальному двобої за високе місце хлопці здолали «Пальміру Lions» з рахунком 1:0.
Хоча «Кремінь» зупинився за крок до головних нагород, команда показала чудову результативність та надійну гру в обороні, завершивши турнір серією сухих перемог.
