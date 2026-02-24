Перший «млинець» нанівець: СК «Полтава» U19 поступилася «Вересу» на старті другої частини сезону

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 104

СК «Полтава» U-19 у першому матчі зимово-весняної частини чемпіонату України 25/26 поступилася в гостях рівненському «Вересу» — 1:3.

Національна ліга U-19. 17 тур. Рівне. 19 лютого. 4 градуси морозу. «Верес» (Рівне) — СК «Полтава» — 3:1 (1:0). «Верес»: Харечко, Яхонтов (Орошкевич, 80), Самоцький, Грабовенський, Бойчук, Мігуцький, Євчев (Газазян, 68), Антонюк (Малюта, 85), Халілов (Матківський, 68), Мурашко (Видрич,Ю 85), Сайчишин. Старший тренер — Станіслав Упілков. СК «Полтава»: Безпрозванний, Опришко, Василюк (Столяж, 65), Шевченко, Троян, Старушко, Білан, Бабич (Гайдук, 72), Зіняр, Комарницький, Степанов. Старший тренер — Ігор Климовський. Голи: 1:0 — Мігуцький (45), 2:0 — Мурашко (57), 3:0 — Матківський (77), 3:1 — Гайдук (90+1, з пен.). Тимур Халілов («Верес») на 17-й хв. не реалізував пенальті — м‘яч влучив у стійку.

…Перший млинець — то мається на увазі стартовий матч відновлення чемпіонату України U-19 після зимової паузи. Юнаки СК «Полтава» проводили його у Рівному проти «Вереса». Для господарів, рівнян, полтавська команда була дуже великим подразником, адже ще у другому турі першості СК «Полтава» на своїй домашній арені у Кременчуці нанесла «Вересу» просто таки дошкульну поразку. Підопічні Ігоря Климовського здобули тоді поки що єдину перемогу в чемпіонаті, перегравши свого суперника, та ще й з великим рахунком — 3:0. Цілком зрозуміле було бажання футболістів «Вереса» 19 лютого неодмінно взяти реванш. Причому, упевнений реванш.

Варто одразу сказати, що рівнянам це вдалося. Матч у Рівному пройшов за беззаперечної переваги господарів. Команда з Полтави так і не змогла налагодити контргру. Не можна на щось розраховувати, коли за 90 хвилин гри команда гостей не зробила жодного (!) прицільного удару, коли в активі лише одна конструктивна атака та вдала гра воротаря.

«Верес» перегравав суперника у всіх футбольних компонентах. Вже з перших хвилин, крім загальної переваги, рівняни знайшли та уміло користувалися «вузьким» місцем оборони СК «Полтава» — лівий фланг. Саме на цьому фланзі, особливо у першому таймі, народжувалися одна за одною реально небезпечні атаки на ворота гостей. На 17 хвилині захисники полтавці у своєму карному майданчику тут, зліва, порушили правила проти Станіслава Мігуцького, й отримали пенальті у свої ворота. Тимур Халілов, маючи бажання направити м’яч у самісінький нижній кут, влучив у стійку. Але, що не вдалося йому, з успіхом зробив на останній хвилині першої половини гри все той же Мігуцький. Атака, знов-таки правим флангом, завершилася небезпечним прострілом у воротарський майданчик гостей. На перший удар відчайдушним сейвом зреагував Артем Безпрозванний, але ніхто не завадив Мігуцькому буквально з двох метрів добити шкіряного в сітку воріт.

І тут треба відзначити ще кілька характерних деталей цього матчу. Це часом просто натхненна гра воротаря СК «Полтава». Аби не це, не його сейви, то гості вийняли зі своєї сітки набагато більше, аніж три пропущені голи. Однозначно Артем Безпрозванний — найкращий у складі гостей.

Цікаво, що за тотальної переваги рівнян, постійної небезпеки біля воріт гостей на 35-й хвилині матчу гості могли, та й зобов’язані були першими відкривати рахунок. Полтавцям саме тоді вдалася єдина за 90 хвилин гри конструктивна атака. Загалом непомітний у матчі нападник СК «Полтава» Богдан Степанов зробив точну і дуже розумну вертикальну передачу у карний господарів на Костянтина Комарницького. Практично від лінії воріт той зробив точний простріл у воротарський майданчик на Гліба ЗІняра, який у падінні старався переправити м’яч у ворота «Вереса», однак одному із найпомітніших у складі гостьової команди не вистачило буквально кількох десятків сантиметрів, щоб забити свій четвертий гол за СК «Полтава» з початку цього сезону.

Господарі у другому таймі зуміли ще двічі матеріалізувати свою велику перевагу над суперником. Відзначився один з кращих бомбардирів «Вереса» Дмитро Мурашко, який завершував атаку точним ударом з меж воротарського гостей, а потім Дмитро Матківський дуже точно пробив з лінії карного майданчика.

Матч міг би закінчитися з таким же рахунком — 3:0, що й гра другого туру. Однак з цим не хотів «погодитися» воротар «Вереса» Олександр Харечко, який здійснив зовсім непотрібний і необов’язковий фол у своєму карному проти Гліба Зіняра. Артем Гайдук, який незадовго до цього вийшов на заміну, дуже спокійно і чітко пробив пенальті, встановивши остаточний результат поєдинку — 3:1 на користь «Вереса».

У мінусі для гостей залишився не тільки рахунок, але й те, що, повторимо, ніякої контргри їм налагодити не вдалося. Наставник СК «Полтави» однією з причин поразки назвав психологічну. Хлопці-полтавці продовжують виходити на поле з почуттям боязні помилитися в грі. Звідси й постійні втрати м’яча. Практично кожна третя, а то й друга передача у виконанні СК «Полтава» — то була втрата. М’яч віддавався супернику, або летів в аут.

Так, команда не могла у Рівному скористатися всією лавою запасних. Кілька футболістів застудилися і фізично не могли вийти на поле. В тім числі й новачок, питання про перехід якого з житомирського «Полісся» був вирішений буквально напередодні матчу. Йдеться про атакувального півзахисника. Тренерський склад сподівається, що цей хлопець та ще потенційні новачки цього ж амплуа зуміють налагодити гру середньої лінії команди. Бо у Рівному «мотор» команди, як називають лінію півзахисту, не працював СК «Полтава» зовсім.

— Так, «Верес» добротна команда, вони зберегли і підсилили свій склад, багато атакують і багато забивають. Але не можна розраховувати на позитивний результат, якщо грати за примітивною схемою «бий-біжи», та ще й коли виходити на поле з тремтячими колінами, — зауважив після матчу старший тренер СК «Полтава» Ігор Климовський.

…Наступний матч полтавці проводитимуть вдома з ровесниками «Кудрівки» Поєдинок відбудеться у Кременчуці 27 лютого.

Нагадаэмо, що протягом паузи після завершення першої частини чемпіонату «Полтава» попрощалася із сімома футболістами.