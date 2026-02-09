ГО "Захист держави"
Топ новина, Полтавщина, Відключення світла

«Укренерго» застосовувало всі типи обмежень електропостачання на Полтавщині — ОВА

Вчора, 16:03

Рішення щодо запровадження та змін графіків відключень ухвалює НЕК «Укренерго». Обленерго лише виконує ці розпорядження, а самостійно змінювати графіки в області не можуть, йдеться у повідомленні

Минулого тижня у Полтавській області застосовували всі типи обмежень електропостачання — погодинні, аварійні та спеціальні. В окремі дні одночасно діяли до п’яти черг відключень. Про це повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації 9 лютого.

Як пояснили в обласній владі, Полтавщина не має власної генерації електроенергії та залежить від енергосистеми інших регіонів. Через це пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак безпосередньо впливають і на область.

Рішення щодо запровадження та змін графіків відключень ухвалює НЕК «Укренерго». Обленерго лише виконує ці розпорядження, а самостійно змінювати графіки в області не можуть, йдеться у повідомленні.

Громадам доручили подати та доопрацювати перелік так званих супутніх споживачів. Якщо це доручення не виконають, таких споживачів включатимуть до графіків погодинних відключень відповідно до постанови Кабінету Міністрів № 600. У владі зазначають, що це необхідно для зменшення навантаження на енергосистему та більш рівномірного застосування графіків відключень.

Згідно з постановою уряду, усі об’єкти, які нині мають пріоритет у електропостачанні, мають бути внесені до національного реєстру критичної інфраструктури. Якщо об’єкт не має такого статусу, його електропостачання вимикатимуть за загальними графіками разом із побутовими споживачами.

У таких випадках органи місцевого самоврядування повинні забезпечити ці об’єкти альтернативними джерелами живлення, щоб не навантажувати мережі та не скорочувати години зі світлом у домівках людей.

Нагадаємо, в ОВА раніше пояснювали, чому світло вимикають по-різному, що робити, якщо у вас світла немає, а навколо є, і чому в області досі діють жорсткі графіки відключень світла.

Вверх