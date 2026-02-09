Де у Кременчуці у вівторок планово вимикатимуть світло: перелік адрес

У вівторок, 10 лютого, у зв’язку з виконанням планових робіт у Кременчуці, навколишніх селах і частині громади відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
просп. Полтавський, 277/2–281
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка
вул. Горліс-Горського, 3–10
вул. Європейська, 60А
вул. Івана Франка, 29–33
вул. Київська, 64–121
вул. Перекопська, 40
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
туп. Урожайний, 2
вул. Академіка Герасимовича, 171
пров. Веселий, 10
вул. Академіка Герасимовича, 49, 51
вул. Антоненка-Давидовича, 2–38
вул. Барвінкова, 1А
вул. Батуринська, 1–21
вул. Василя Стуса, 42–64
вул. Володимира Вернадського, 26/29–60А
вул. Володимира Вернадського, 45, 75
вул. Володимира Вернадського, 57–80
вул. Гайдамацька, 11/21–44
вул. Громадянська, 56–61/32
вул. Деповська, 96, 98, 100
вул. Дніпрової Чайки, 1/10–31
вул. Дніпровська, 28
вул. Кавказька, 1–43А
вул. Кавалерійська, 2–49
вул. Київська, 1/49
вул. Космонавтів, 39/14–76/12А
вул. Космічна, 1–20
вул. Кооперативна, 77–131/5
вул. Квітки Цісик, 2–16
вул. Лебедина, 17–74
вул. Лікаря Бончука, 18–33
вул. Лікаря Бончука, 28, 28А, 30
вул. Лікаря Парнети, 12А–67
вул. Миколи Кучми, 85, 94
вул. Миколаївська, 1А–12
вул. Небесної Сотні, 4/1, 6/20
вул. Новоіванівська, 17А–38
вул. Новосхідна, 14/26–36
вул. Одеська, 9–31А
вул. Олександра Печерського, 2–60
вул. Озерна, 3–21/5
вул. Перекопська, 2
вул. Перекопська, 2–51Б
вул. Перекопська, 4–51Б
вул. Петра Прокоповича, 1–31
вул. Покровська, 9/14
вул. Портова, 3–26/6
вул. Правобережна, 4
вул. Правобережна, 17–40А
вул. Правобережна, 33
вул. Правобережна, 42А–57/2
вул. Правобережна, 47, 47А
вул. Проліскова, 1–11
вул. Республіканська
вул. Республіканська, 93, 93А
вул. Республіканська, 93А, 95
вул. Республіканська, 93–146
вул. Республіканська, 95
вул. Рокитнянська, 27Л–39
вул. Садківська, 15/20–54
вул. Садківська, 39–54
вул. Сержанта Мельничука, 1Б–6
вул. Силікатна, 2/12–15
вул. Соломії Крушельницької, 1А–17
вул. Соломії Крушельницької, 4–63
вул. Соломії Крушельницької, 44–85
вул. Софії Русової, 9–72А
вул. Софії Русової, 58–72
вул. Софіївська, 68–80/13
вул. Східна, 2/3–38
вул. Східна, 3
вул. Тараса Шевченка, 14/10–19/3
вул. Троїцька, 69/15
вул. Чорних Запорожців, 12–20
вул. Чорноморська, 15/10–66
вул. Шістдесятників, 1–26/2
вул. Шістдесятників, 4А–15
вул. Шкільна, 1–11/9
вул. Юрія Кондратюка, 1–30А
вул. Юрія Липи, 41–68/39
вул. Якова Петруся, 122
наб. Лейтенанта Дніпрова, 6, 11
наб. Лейтенанта Дніпрова, 82
пр. Георгія Петька, 4
пр. Озерний, 3–10А
пр. Травневий, 3–7/51
пр. Юнацький, 2, 6А
просп. Лесі Українки, 6, 119
просп. Лесі Українки, 96
просп. Свободи, 6–11
пров. 1-й Весняний, 3–13
пров. 2-й Весняний, 2–13
пров. Августина Волошина, 1–46
пров. Бородінський, 1–33
пров. Вишневий, 46
пров. Віктора Федорченка, 1/13–12/13
пров. Володимира Вернадського, 21/1
пров. Гетьмана Сомка, 7/2
пров. Грузинський, 3–9/20
пров. Грушевий, 2–28
пров. Дачний, 6А, 16, 28
пров. Заводський, 3–8
пров. Кам'яногірський, 3/1–24
пров. Князя Олега, 1–48/15
пров. Конституції, 3–10
пров. Кооперативний, 4/35, 9, 33/5
пров. Космонавтів, 1–9
пров. Козака Кременя, 1–37
пров. Козака Кременя, 25–37
пров. Кремневий, 4–16
пров. Лубенський, 1–59/1
пров. Миколи Пирогова, 1/13–8
пров. Новоіванівський, 3–23/19
пров. Озерний, 2/23–10
пров. Олега Ольжича, 1–20
пров. Олексія Бутовського, 4–51
пров. Перекопський, 9А, 10
пров. Пилипа Орлика, 4–11А
пров. Правобережний, 1А–20
пров. Пшеничний, 2–13
пров. Придніпровський, 2–19
пров. Садківський, 2–56
пров. Садківський, 25–56
пров. Сергія Петренка, 1–33
пров. Силікатний, 1–17/18
пров. Січовий, 1/1–17
пров. Святослава Хороброго, 1/9–12/17
пров. Технічний, 1/14–29
пров. Технічний, 15–29
пров. Тихий, 6
пров. Фруктовий, 4
пров. Чигиринський, 2–31
пров. Чорноморський, 4–17
проїзд Весняний, 7–12
проїзд Володимира Константиновича, 7–39
туп. 1-й Озерний, 4–8
туп. 2-й Озерний, 2/27–8
туп. 2-й Перекопський, 21
туп. 2-й Володимира Вернадського, 2–7
туп. 3-й Озерний, 3–8
туп. Космонавтів, 1, 2
туп. Озерний, 3/7–26/13
туп. Пилипа Орлика, 3А
туп. Пугачова, 1–21
туп. Садковський, 3/3–23
туп. Спокійний, 1–14
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.