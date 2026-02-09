У водія ВАЗу рівень алкоголю в крові перевищив норму більш ніж у дев’ять разів

Патрульні зупинили автомобіль ВАЗ за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки документів правоохоронці встановили, що 22-річний водій повторно керував транспортним засобом, не маючи права керування, оскільки ніколи не отримував посвідчення водія відповідної категорії. Про це повідомляє пресслужба патрультної поліції Кременчука.
Також у чоловіка були помітні ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд за допомогою приладу «Драгер» підтвердив цей факт — результат склав 1,84 проміле, що більш ніж у дев’ять разів перевищує допустиму норму.
Водія відсторонили від керування транспортним засобом. Поліцейські склали адміністративні матеріали за повторне керування без права керування, керування у стані сп’яніння, а також за порушення правил користування покажчиками повороту.
Нагадаємо, що минулого тижня патрульна поліція виявила у Кременчуці 13 водіїв з ознаками сп’яніння.
