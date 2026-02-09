ГО "Захист держави"
Зустріч, яка змушує замислитись: у Кременчуці студенти поспілкувалися з матір’ю Героя України Степана Чубенка
Спорт

Кременчуцькі легкоатлети здобули нагороди на чемпіонаті України у Львові

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 97

Кременчуцькі спортсмени здобули одне друге та два третіх місця

На чемпіонаті України серед юнаків та дівчат 2009–2010 р. н. у Львові кременчуцькі спортсмени показали високі результати. У змаганнях взяли участь близько 50 команд ДЮСШ з усієї країни. Про це повідомляє пресслужба мерії міста. 

 

Вихованці КМ КДЮСШ «Авангард» з Кременчука здобули:

  • 2 місце у п’ятиборстві та стрибках у висоту — Марія Грак;

  • 3 місце у стрибках у довжину — Микола Веснянко;

  • 3 місце в командному заліку серед ДЮСШ.

До змагань спортсменів готували Вікторря Козлоау, Катерина Шайдова і Лариса Андрющенко.

Нагадаємо, що дев’ятеро спортсменів з Кременчуччини отримали нові спортивні розряди.

Автор: Катерина Животовська
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

