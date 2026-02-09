Кременчуцькі легкоатлети здобули нагороди на чемпіонаті України у Львові

На чемпіонаті України серед юнаків та дівчат 2009–2010 р. н. у Львові кременчуцькі спортсмени показали високі результати. У змаганнях взяли участь близько 50 команд ДЮСШ з усієї країни. Про це повідомляє пресслужба мерії міста.
Вихованці КМ КДЮСШ «Авангард» з Кременчука здобули:
2 місце у п’ятиборстві та стрибках у висоту — Марія Грак;
3 місце у стрибках у довжину — Микола Веснянко;
3 місце в командному заліку серед ДЮСШ.
До змагань спортсменів готували Вікторря Козлоау, Катерина Шайдова і Лариса Андрющенко.
Нагадаємо, що дев’ятеро спортсменів з Кременчуччини отримали нові спортивні розряди.
