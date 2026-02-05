Дев'ятеро спортсменів з Кременчуччини отримали нові спортивні розряди

Дев’ятеро юних спортсменів з Кременчука та Горішніх Плавнів отримали нові спортивні розряди. Відповідний наказ від 30.01.2026 опублікували на сайті Полтавської облвійськадміністрації.
Кандидатами у майстри спорту з греко-римської боротьби стали двоє спортсменів із Кременчука:
Також кандидатами у майстри спорту з веслування на човнах «Дракон» стали п’ятеро вихованок спортивного клубу «Драгонком» із Горішніх Плавнів — Наталія Твердохліб, Віра Урюмцева, Марина Бабарика, Тетяна Грінченко та Ірина Назарова.
Окрім цього, І (Перший) спортивний розряд із плавання присвоїли Єлизаветі Товкало, вихованці Горішньоплавнівської ДЮСШ № 1. Цей же спортивний розряд отримав ще один вихованець цієї спортшколи — Анатолій Свояк. Він займається кульовою стрільбою.
Нагадаємо, минулої осені нові спортивні розряди отримали ще 8 спортсменів із Кременчуччини.
