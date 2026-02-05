Реальні запити і живі рішення підсумки зустрічі бізнес спільноти Board (Кременчук)

У Кременчуці продовжують розвивати формати бізнес-зустрічей, у центрі яких реальні запити та чесна розмова. 3 лютого відбулася зустріч у форматі Mastermind від бізнес-спільноти Board (Кременчук). Камерний захід зібрав підприємців Кременчука, які прийшли не слухати лекції, а працювати з власними бізнес-викликами.

Формат Mastermind передбачає активну взаємодію учасників. Один підприємець озвучує бізнес-запит, після чого інші підприємці Кременчука у форматі мозкового штурму діляться власним досвідом і баченням можливих рішень. Так по черзі розглядаються запити кожного учасника. Саме це робить формат практичним і максимально наближеним до реальних умов ведення бізнесу.

Про ефективність формату Mastermind говорить і партнер бізнес спільноти Board (Кременчук) Олексій Поздняков. За його словами, це один із найбільш дієвих форматів у межах спільноти, яка загалом налічує близько сорока різних форматів взаємодії. Його ключова цінність у тому, що тут збираються виключно підприємці Кременчука, власники бізнесів, які говорять однією мовою і діляться не теорією, а власним досвідом, накопиченим за десять і більше років роботи.

Модераторкою зустрічі стала Марія Плахотник, ментор бізнес спільноти Board (Кременчук), сертифікований коуч рівня PCC ICF та президентка ICF Ukraine. Вона вже не вперше працює з бізнес-спільнотою Кременчука та добре орієнтується в локальному контексті й викликах, з якими сьогодні стикаються підприємці регіону.

За словами Марії Плахотник, за останній рік помітно зросла кількість запитів, пов’язаних з управлінням людьми. Підприємці Кременчука, як і бізнес загалом, усе гостріше відчувають дефіцит кадрів і людського капіталу. Власникам бізнесу стає складніше мотивувати команди в умовах загального виснаження та невизначеності. Модель, у якій працівники самі стояли в черзі за робочим місцем, більше не працює, і до цього необхідно вчасно адаптуватися.

Ще одним поширеним викликом вона називає зниження ефективності бізнес-моделей. Часто власник бізнесу не може одразу визначити, де саме виникає проблема. Це можуть бути продажі, маркетинг або стратегія загалом. Саме тому формат Mastermind дозволяє підприємцям Кременчука дивитися на бізнес ширше, виходити за межі операційних дрібниць і знаходити стратегічні точки впливу.

Марія Плахотник наголошує, що сьогодні бізнес потребує не поверхневих тренінгів, а глибокої системної роботи. У своїй практиці вона поєднує консалтинг, стратегічні сесії та коучинг для керівників. Запити дедалі частіше мають комплексний характер. Продажі тісно переплітаються з мотивацією персоналу, а розвиток управлінських навичок з темою ментального здоров’я. Емоційний спад і демотивація спостерігаються не лише локально, але ці процеси залишаються керованими за умови системної роботи.

Вона також підкреслила, що щиро вірить у бізнес Кременчука і потенціал нашого регіону. Це місто підприємців, які звикли працювати без тепличних умов, не чекати готових рішень і брати відповідальність на себе. При цьому, на її думку, місцевим бізнесам варто мислити ширше, виходити на експорт, створювати бренди всеукраїнського масштабу та дозволяти собі більші амбіції.

Зустріч у форматі Mastermind від бізнес-спільноти Board (Кременчук) виявилася цікавою та по-справжньому пізнавальною. Для підприємців Кременчука вона стала можливістю не лише знайти відповіді на конкретні бізнес-питання, а й відчути силу спільноти, яка тримається на досвіді, взаємній підтримці та відкритості.