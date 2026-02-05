ГО "Захист держави"
Артем Рудюк: служити Україні — і на фронті, і після нього
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького — депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Бізнес/Робота, Гроші

Малий бізнес зможе отримати до 15 тисяч гривень на енергонезалежність: заявку треба оформити через «Дію»

Сьогодні, 13:27 Переглядів: 139

 

Одноразову допомогу для ФОПів надаватимуть відповідно до рішення Кабміну

Фізичні особи-підприємці можуть отримати одноразову допомогу на впровадження заходів з енергонезалежності: максимальна сума — 15 тисяч гривень. Відповідне рішення ухвалив Кабмін від 29 січня 2026 року.

Мета програми — підтримати безперервну роботу малого бізнесу під час відключень електроенергії, зберегти робочі місця та стабільну господарську діяльність фізичних осіб-підприємців.

Розпорядником коштів є Державний центр зайнятості, а виплату здійснюватимуть одноразово.

Хто може отримати допомогу

На підтримку можуть розраховувати ФОП другої або третьої групи єдиного податку, які:

  • були зареєстровані станом на 1 грудня 2025 року;

  • мають найманих працівників;

  • не мають заборгованості зі сплати ЄСВ;

  • фактично здійснюють діяльність і не працюють на територіях активних бойових дій або окупації;

  • не перебувають у процедурі банкрутства;

  • не підпадають під санкції.

Також підприємець має працювати у прийнятних видах економічної діяльності — серед них харчове виробництво, роздрібна торгівля продуктами, аптеки, заклади харчування, автосервіси, перевезення, освіта, салони краси, ремонт техніки, дошкільна та позашкільна освіта, соціальні та дитячі послуги.

Скільки виплатять

Розмір допомоги залежить від кількості найманих працівників:

  • 1 працівник — 7 500 грн;

  • 2 — 9 000 грн;

  • 3 — 10 500 грн;

  • 4 — 12 000 грн;

  • 5 — 13 500 грн;

  • 6 і більше — 15 000 грн.

На що можна витратити кошти

Гроші дозволено спрямувати, зокрема, на:

  • генератори, акумулятори, інвертори;

  • сонячні панелі та системи накопичення енергії;

  • стабілізатори напруги та кабельну продукцію;

  • паливо для генераторів;

  • оплату електроенергії;

  • встановлення та ремонт енергообладнання.

Як подати заявку

Подати заявку можна лише через портал «Дія». Отримати допомогу дозволяється один раз. Виплату зараховують на картку «Дія», а рішення про надання коштів ухвалює Державний центр зайнятості.

Нагадаємо, у Кременчуці міськрада компенсуватиме до 50 тис. грн на генератори й сонячні панелі для багатоповерхівок.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: гроші енергоефективність
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх