Малий бізнес зможе отримати до 15 тисяч гривень на енергонезалежність: заявку треба оформити через «Дію»

Сьогодні, 13:27 Переглядів: 139

Одноразову допомогу для ФОПів надаватимуть відповідно до рішення Кабміну

Фізичні особи-підприємці можуть отримати одноразову допомогу на впровадження заходів з енергонезалежності: максимальна сума — 15 тисяч гривень. Відповідне рішення ухвалив Кабмін від 29 січня 2026 року.

Мета програми — підтримати безперервну роботу малого бізнесу під час відключень електроенергії, зберегти робочі місця та стабільну господарську діяльність фізичних осіб-підприємців.

Розпорядником коштів є Державний центр зайнятості, а виплату здійснюватимуть одноразово.

Хто може отримати допомогу

На підтримку можуть розраховувати ФОП другої або третьої групи єдиного податку, які:

були зареєстровані станом на 1 грудня 2025 року;

мають найманих працівників;

не мають заборгованості зі сплати ЄСВ;

фактично здійснюють діяльність і не працюють на територіях активних бойових дій або окупації;

не перебувають у процедурі банкрутства;

не підпадають під санкції.

Також підприємець має працювати у прийнятних видах економічної діяльності — серед них харчове виробництво, роздрібна торгівля продуктами, аптеки, заклади харчування, автосервіси, перевезення, освіта, салони краси, ремонт техніки, дошкільна та позашкільна освіта, соціальні та дитячі послуги.

Скільки виплатять

Розмір допомоги залежить від кількості найманих працівників:

1 працівник — 7 500 грн;

2 — 9 000 грн;

3 — 10 500 грн;

4 — 12 000 грн;

5 — 13 500 грн;

6 і більше — 15 000 грн.

На що можна витратити кошти

Гроші дозволено спрямувати, зокрема, на:

генератори, акумулятори, інвертори;

сонячні панелі та системи накопичення енергії;

стабілізатори напруги та кабельну продукцію;

паливо для генераторів;

оплату електроенергії;

встановлення та ремонт енергообладнання.

Як подати заявку

Подати заявку можна лише через портал «Дія». Отримати допомогу дозволяється один раз. Виплату зараховують на картку «Дія», а рішення про надання коштів ухвалює Державний центр зайнятості.

Нагадаємо, у Кременчуці міськрада компенсуватиме до 50 тис. грн на генератори й сонячні панелі для багатоповерхівок.