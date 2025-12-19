У Кременчуці компенсуватимуть до 50 тис. грн на генератори й сонячні панелі для багатоповерхівок

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 72

Програма діятиме під час підготовки будинків до опалювального сезону 2026 року

19 грудня Кременчуцька міська рада затвердила Програму часткової компенсації вартості закупівлі незалежних джерел електроенергії для співвласників багатоквартирних будинків. Йдеться про генератори, сонячні панелі, інвертори та акумулятори, які мають забезпечити роботу інженерних систем будинків під час відключень світла. Про це повідомили на сайті міськради.

Рішення ухвалили на тлі ускладнення ситуації з електро-, тепло- та водопостачанням через масовані ракетні удари РФ.

Хто і на що може отримати компенсацію

У межах програми співвласники багатоквартирних будинків можуть отримати відшкодування з міського бюджету за обладнання, придбане після 1 січня 2026 року.

Умови компенсації:

відшкодовують до 50% вартості обладнання;

максимальна сума компенсації — 50 тис. грн;

джерела фінансування — кошти співвласників, бюджет громади та інші не заборонені законом джерела.

Вимоги до обладнання

Компенсацію надаватимуть лише за обладнання з такими мінімальними характеристиками:

генератор — потужність від 3 кВт;

інвертор — потужність від 3 кВт;

сонячні панелі — потужність від 3 кВт;

акумулятор — ємність від 5 кВт∙год.

У Кременчуці раніше вже діяла програма часткової компенсації вартості генераторів для ОСББ. Тоді об’єднання могли отримати 50% відшкодування з міського бюджету, але не більше 30 тис. грн. Нова програма розширює перелік обладнання та збільшує максимальну суму компенсації.