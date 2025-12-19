У Кременчуці компенсуватимуть до 50 тис. грн на генератори й сонячні панелі для багатоповерхівок

19 грудня Кременчуцька міська рада затвердила Програму часткової компенсації вартості закупівлі незалежних джерел електроенергії для співвласників багатоквартирних будинків. Йдеться про генератори, сонячні панелі, інвертори та акумулятори, які мають забезпечити роботу інженерних систем будинків під час відключень світла. Про це повідомили на сайті міськради.
Рішення ухвалили на тлі ускладнення ситуації з електро-, тепло- та водопостачанням через масовані ракетні удари РФ.
У межах програми співвласники багатоквартирних будинків можуть отримати відшкодування з міського бюджету за обладнання, придбане після 1 січня 2026 року.
Умови компенсації:
Компенсацію надаватимуть лише за обладнання з такими мінімальними характеристиками:
У Кременчуці раніше вже діяла програма часткової компенсації вартості генераторів для ОСББ. Тоді об’єднання могли отримати 50% відшкодування з міського бюджету, але не більше 30 тис. грн. Нова програма розширює перелік обладнання та збільшує максимальну суму компенсації.
