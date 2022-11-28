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Топ новина, Кременчук

Для ОСББ з міського бюджету планують частково компенсувати закупівлю електрогенераторів

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 260

 Сума відшкодування може скласти 30 тис. гривень

У Кременчуці мешканцям ОСББ можуть відшкодувати 50 % вартості закупівлі електрогенераторів. Відповідний проєкт рішення «Про затвердження Програми часткової компенсації вартості закупівлі електрогенераторів для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків Кременчуцької громади» депутати міськради мають розглянути сьогодні, 28 листопада, на позачерговій сесії.

Ініціатор розробки Програми - депутат Ігор Штефан (фракція «Слуга народу»)

Програма передбачає компенсацію на відшкодування вартості закупівлі електрогенераторів у багатоквартирних будинках 3-х та більше  поверхів.

Зазначається, що генератор має бути закуплений після 24 лютого 2022 року.  Сума відшкодування не може перевищувати 50% вартості електрогенератора, але не більше 30 тис. грн.  Власне електрогенератор  повинен мати номінальну  потужність від 3 кВт включно

Щодо механізму відшкодування.  

Для отримання часткової компенсації учасники Програми подають через  ЦНАП або сервіс електронних звернень на розгляд комісії пакет документів, завірених ними (заява, копії платіжних та технічних документів, копії витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців юридичної особи; документ, який підтверджує повноваження юридичної особи на управління спільним майном (копія договору чи витяг з протоколу). 

Згодом спеціально створена комісія має сформувати та затвердити перелік учасників, а на підставі протоколу комісії Департамент житло-комунального господарства готує зведений перелік учасників Програми та готує проєкт рішення виконкому про розподіл часткової компенсації. 

Скільки коштів у міському бюджеті передбачать компенсації ОСББ - поки що невідомо.

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Автор: Ольга Мінчук
Теги: генератори ОСББ сесія
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