Кременчужан запрошують на майстер-клас зі створення пластилінової анімації

Чекають як дітей, так дорослих
Сьогодні, 28 листопада, громадська організація «Простір ідей - Європейський клуб» запрошує кременчужан -дітей, підлітків, їх батьків та усіх-усіх на майстерню «Створення пластилінової анімації»
В ході майстерні :
- ознайомимось з різновидами анімації і поняттям stop-motion
- переглянемо різні відеоролики, як приклад видів анімації;
- розробимо цікавий сюжет, персонажів, промалюємо розкадрування;
- виготовимо пластилінових героїв та реквізит;
- покадрово знімемо на смартфон відео.
«Якщо встигнемо, то змонтуємо відео та подивимось результат нашої роботи на екрані. Якщо не встигнемо, то результат буде опублікований на сторінці Простір Ідей», - йдеться в повідомленні.
Початок - о 16.00, реєстрація за посиланням.
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