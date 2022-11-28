Кременчужан запрошують на майстер-клас зі створення пластилінової анімації

Сьогодні, 14:05 Переглядів: 166

Сьогодні, 28 листопада, громадська організація «Простір ідей - Європейський клуб» запрошує кременчужан -дітей, підлітків, їх батьків та усіх-усіх на майстерню «Створення пластилінової анімації»

В ході майстерні :

ознайомимось з різновидами анімації і поняттям stop-motion

переглянемо різні відеоролики, як приклад видів анімації;

розробимо цікавий сюжет, персонажів, промалюємо розкадрування;

виготовимо пластилінових героїв та реквізит;

покадрово знімемо на смартфон відео.

« Якщо встигнемо, то змонтуємо відео та подивимось результат нашої роботи на екрані. Якщо не встигнемо, то результат буде опублікований на сторінці Простір Ідей », - йдеться в повідомленні.

Початок - о 16.00, реєстрація за посиланням.