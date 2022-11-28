Ліцеїст з Кременчука виборов срібну медаль Міжнародного турніру з програмування

Ліцеїст ліцею «Політ» Роман Волочай (Л-10Г) виборов срібну медаль Міжнародного осіннього юніорського турніру з програмування (XIV International Tournament of Informatics (Шумен, Болгарія), який проходив 25-26 листопада. Про це йдеться на сайті ліцею у фейсбуці.
— Щиро вітаємо з перемогою та бажаємо безпомилкових кодів, легких завдань та інтересу до улюбленої справи. Дякуємо за підготовку призера міжнародних змагань народному вчителю України Мельнику Валентину Івановичу! – мовиться у повідомленні.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер