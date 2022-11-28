Ліцеїст з Кременчука виборов срібну медаль Міжнародного турніру з програмування

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Ліцеїст ліцею «Політ» Роман Волочай (Л-10Г) виборов срібну медаль Міжнародного осіннього юніорського турніру з програмування (XIV International Tournament of Informatics (Шумен, Болгарія), який проходив 25-26 листопада. Про це йдеться на сайті ліцею у фейсбуці.