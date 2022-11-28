На облаштування укриттів у школах виділили ще 1,6 млн гривень

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 56

У яких навчальних закладах їх облаштовують - не повідомляється

Зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади виділили 1,6 млн гривень на проведення капремонтів та облаштування найпростіших укриттів у закладах середньої освіти. Відповідне рішення виконкому сьогодні, 28 листопада, мають ухвалити депутати міської ради на позачерговій сесії.

У яких саме навчальних закладах плануть провести ремонти — не повідомляється.

Нагадаємо, з серпня 2022 року з бюджету постійно виділяють кошти на обладнання укриттів у школах: у серпні — майже 3 млн гривень, У середині жовтня стало відомо, що міська влада має намір облаштувати укриття у 15 навчальних закладах міста за 7,5 млн гривень.

Втім, це не означає, що в школах міста можуть запровадити офлайн або змішану форму навчання. Дистанційна освіта введена у місті на період воєнного стану. Загальна сума, необхідна для облаштування укриттів — 170 млн гривень.

Кременчуцька влада приховує, у яких школах облаштовує укриття, та скільки це коштує