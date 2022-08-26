На облаштування найпростіших укриттів у школах Кременчука мерія виділила майже 3 млн грн

Сьогодні, 14:50 Переглядів: 482

Нарешті у Кременчуці розпочнуться роботи по облаштуванню найпростіших укриттів у школах міста для того, щоб вони мали можливість навчати дітей в очному режимі.

Сьогодні, 26 серпня, депутати Кременчуцької міської ради затвердили вчорашнє рішення виконавчого комітету (від 25 серпня) про виділення коштів із Стабілізаційного фонду міської територіальної громади на «проведення робіт з поточних ремонтів та обладнання найпростіших укриттів (сховищ) в закладах загальної середньої освіти».

На ці потреби виділяється 2 млн 974 тис грн. У скількох та яких школах будуть вестися роботи по облаштуванню укриттів у рішенні не повідомляється.

Проте, 24 серпня, під час спілкування журналістів з мером Віталієм Малецьким, він заявив, що готується рішення по фінансуванню робіт з підготовки укриттів у 5-ти школах Кременчука для їх підготовки до навчання у режимі офлайн. Тоді ж він зазначив, що найкраще для цього підходить укриття у ліцеї №4.

Пізніше, журналісти задали це ж питання начальнику Кременчуцької районної військової адміністрації Олегу Лєдніку, який відповів, що наразі розглядається 7 шкіл, з яких оберуть 5, де й будуть готувати укриття для створення умов навчання в очному режимі.

Серед цих 7 навчальних закладів він називав гімназії та ліцеї №4, 12, 17, 20, 25, 27, 30.

Нагадаємо, що 22 серпня Кременчуцька міська рада затвердила рішення виконавчого комітету про виділення зі Стабілізаційного фонду міського бюджету 2 млн 50 тис грн для оплати послуг з поточного ремонту укриття, розташованого в мерії.

На цій же сесії були прийнято рішення щодо проведення з 1 вересня навчання у школах Кременчука виключно у режимі онлайн.

Варто зазначити, що Кременчуцька міська територіальна громада виявилась єдиною у Кременчуцькому районі, де до очного навчання з 1 вересня не підготовлено жодної школи.