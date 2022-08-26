Митців запрошують показати свої картини у Кременчуцькій художній галереї

Митців запрошують взяти участь у всеукраїнський виставці картин «Під Покровою», присвяченій захисникам України. Інформація про це з'явилася на сторінці Кременчуцької міської художньої галереї.
Виставка проходитиме у галереї з 14 жовтня по 27 листопада. Подати заявку за адресою galereia2022@gmail.com можна до 1 жовтня.
Надіслати картини треба до 7 жовтня за адресою м. Кременчук, вул. Коцюбинського, 4, Кременчуцька міська художня галерея.
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер