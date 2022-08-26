Митців запрошують показати свої картини у Кременчуцькій художній галереї

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 184

Митців запрошують взяти участь у всеукраїнський виставці картин «Під Покровою», присвяченій захисникам України. Інформація про це з'явилася на сторінці Кременчуцької міської художньої галереї.

Виставка проходитиме у галереї з 14 жовтня по 27 листопада. Подати заявку за адресою galereia2022@gmail.com можна до 1 жовтня.

Надіслати картини треба до 7 жовтня за адресою м. Кременчук, вул. Коцюбинського, 4, Кременчуцька міська художня галерея.